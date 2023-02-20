«Амкодор» заводит технику в Большие Колпаны

ООО «Эксам» (дочернее предприятие белорусского холдинга ОАО «Амкодор») взяло в аренду земельный участок в 3,5 га в Ленобласти в деревне Большие Колпаны. Компания планирует построить торгово-сервисный центр и завод по производству коммунальной техники и сельскохозяйственных машин. Стартовая сумма инвестиций в предприятие в Ленобласти заявляется от 500 млн рублей. По масштабности это один из крупнейших инвестпроектов «Амкодора» в России наряду с заводами в Брянске, Петрозаводске и Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагается, что предприятие в Гатчинском районе будет производить техники на 740 млн рублей в год

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Предполагается, что предприятие в Гатчинском районе будет производить техники на 740 млн рублей в год

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Генеральный директор ООО «Эксам» Игорь Заломай сообщил, что трехстороннее соглашение о намерении реализовать проект было подписано между правительством Ленобласти и администрацией Гатчинского муниципального района в 2021 году. В августе 2022 года компании дали в аренду 3,5 га в деревне Большие Колпаны по механизму «земля за рубль» (см. «Ъ-СПб» от 16.06.2022), введенному в прошлом году правительством региона. Аренда рассчитана на три года, но, по словам господина Заломая, льготная ставка действует первый год, а далее стоимость аренды определит районная администрация. В экономическом блоке правительства Ленобласти подтвердили, что проект стартовал.

В администрации Гатчинского района добавили, что в результате реализации проекта планируется открыть 100 рабочих мест. Согласно задекларированным данным в соглашении, предполагается строительство завода и центра по продаже и сервисному сопровождению техники с годовым объемом производства продукции на 740 млн рублей.

В РФ компания «Амкодор» управляет несколькими производственными площадками, расположенными в Карелии (на базе бывшего Онежского тракторного завода; сейчас завод производит лесозаготовительную технику) и Брянской области (сборка фронтальных погрузчиков нескольких серий). Строится завод по производству оборудования для агропромышленного комплекса в Башкирии.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эксам» зарегистрировано в августе 2021 года. Владельцами в равных долях являются ЗАО «Техпромимпекс» (Белоруссия) и ООО «Амкодор-Урал». Игорь Заломай является гендиректором с января 2022 года, ранее занимал пост руководителя отделения посольства Белоруссии в России в Санкт-Петербурге.

Сейчас компания арендует офисные и складские помещения у агропредприятия ЗАО «Гатчинское», рассказывает господин Заломай. Там хранится белорусская техника, реализуемая в регионах СЗФО, подготовлены боксы для проведения ремонтных работ.

«Мы являемся генеральным дистрибутором "Амкодора" в СЗФО и курируем работу десяти дилерских центров, которые находятся практически во всех областях Северо-Запада России — от Калининграда до Сыктывкара и от Мурманска до Великого Новгорода. За прошедший год холдинг в СЗФО реализовал около 200 единиц техники, которая была поставлена в адрес дорожно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных организаций в регионе. В 2022 году мы поставили 76 единиц мини-погрузчиков для жилищного комитета Санкт-Петербурга и в этом сегменте выступили основными поставщиками для Северной столицы. Также 36 единиц фронтальных погрузчиков было поставлено через дилерскую сеть для организаций, подведомственных комитету по благоустройству Петербурга. Сделали несколько серьезных поставок по линии дорожно-строительных управлений Ленобласти. Кроме того, идут поставки в Ленобласти для сельхозпредприятий. В последние годы агропредприятия Северо-Запада все чаще обращают свое внимание на отечественных и белорусских производителей, и такая тенденция будет только усиливаться»,— отметил Игорь Заломай.

Денис Перепелица, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова, оценил проект как минимум в 2,5 млрд рублей. По словам аналитика, сегодня Белоруссия является ведущим производителем сельхозтехники на постсоветском пространстве, а учитывая степень интеграции республики с Россией, можно говорить о значительном потенциале объема производства. «Белорусская техника успешно продавалась в России в последние годы и вполне может занять долю до 35% рынка. Ее поставки в Россию за 2022 год побили рекорды предыдущих лет с приростом до 190% по некоторым позициям. Очевидно, что с учетом сложностей поставок сельхозтехники и комплектующих к ним белорусская техника при условии субсидий на ее производство от государства становится очень привлекательной»,— отмечает господин Перепелица.

Алла Михеенко