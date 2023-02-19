Ньюйоркцам посоветовали не заходить домой в обуви из-за обилия собачьих фекалий на улицах

Ученые из нью-йоркского Мэримаунт-колледжа провели исследование о количестве собачьих фекальных бактерий на улицах Верхнего Ист-Сайда — одного из престижных районов города — и о том, в каких именно местах они наиболее распространены. Проанализировав полученную информацию, ученые рекомендовали жителям города оставлять обувь за порогом.

Специалисты пришли к выводу, что в 100 мл дождевой воды, скопившейся на тротуарах Верхнего Ист-Сайда, содержится порядка 31 тыс. фекальных бактерий. При этом образцы брались в местах, где не было самих собачьих фекалий. Исследование показало, что бактерии разносятся по улицам на подошвах обуви, в которой люди затем заходят домой. А потому бактерии накапливаются и в домах, особенно на ковровых покрытиях. Исходя из этого, жителям порекомендовали разуваться перед входной дверью дома. «Снять обувь не так уж и сложно»,— заявила один из авторов исследования Алессандра Лери.

Исследование проводилось на фоне роста количества собак в Нью-Йорке: жители активно заводили питомцев в период пандемии COVID-19 и удаленного режима работы. В связи с увеличением количества собак (а соответственно, и их экскрементов на улицах) власти города уже пообещали увеличить штрафы за «неспособность убрать собачьи отходы» до $250.

Кирилл Сарханянц