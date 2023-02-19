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Коммерсантъ FM
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Суд в Белгороде поручил проверить книгу сенатора Евгения Савченко на экстремизм

Октябрьский райсуд Белгорода 17 февраля признал экстремисткой литературой книгу «Евангелие от Елизаветы» под авторством Николая Моностона. Как рассказали «Ъ» знакомые с решением суда источники, органам прокуратуры поручено провести проверку книги бывшего губернатора и сенатора Евгения Савченко «Потрясение…», которая, по мнению экспертов, имеет схожую риторику конфессиональной литературы.

Евгений Савченко

Евгений Савченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Евгений Савченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Решение было принято при рассмотрении иска прокуратуры, требовавшей признать «Евангелие от Елизаветы» экстремистским и конфисковать. Содержание книги, как объясняли в ведомстве, иллюстрирует догматическое учение объединения «Моностон», которое представляет вольную интерпретацию христианства. Евгений Савченко утверждал, что по поручению «создателя жизни Моностона» он и написал свое «Потрясение…», где выдвинул ряд неоднозначных религиозных и политических тезисов. Материалы о наличии признаков экстремизма и возбуждения религиозной вражды были собраны управлением ФСБ России по Белгородской области.

Ответчиками по иску прокуратуры выступали бывший спикер областной думы Ольга Павлова и ее заместитель Валерий Сергачев, который возглавляет компанию ООО «Наследие», издавшую «Евангелие от Елизаветы». Последний по решению суда должен заплатить 300 тыс. руб. в счет оплаты экспертизы Лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Как рассказывал «Ъ», после выхода книги Евгения Савченко прошлой весной Ольгу Павлову и Валерия Сергачева попросили из «Единой России» и думы за «действия, дискредитирующие партию».

Сергей Толмачев, Воронеж

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