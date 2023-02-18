Испания первой в Европе ввела оплачиваемый менструальный отпуск

Испания первой из стран Европы ввела оплачиваемый менструальный отпуск. Кроме того, несовершеннолетним девушкам 16 и 17 лет разрешено делать аборты без согласия родителей, а в школах и исправительных учреждениях девушкам будут бесплатно выдавать противозачаточные средства и средства женской гигиены.

Парламент Испании утвердил соответствующие поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье 16 февраля, говорится на его сайте. В поддержку инициативы проголосовали 185 парламентариев, против — 156, еще трое отсутствовали. Парламент заявил, что поправки направлены на «внесение необходимых изменений, чтобы гарантировать эффективное соблюдение сексуальных и репродуктивных прав женщин».

Аборт был декриминализован в Испании в 1985 году, а затем легализован в 2010-м, но тем не менее его делают не все государственные клиники, так как некоторые доктора отказываются «по соображениям совести», пишет портал Infobae. Брать отпуск из-за болезненной менструации также можно в Японии, Индонезии и Замбии.

Лаура Кеффер