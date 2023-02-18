Умерла актриса и бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова

Актриса и сценаристка Людмила Абрамова, бывшая жена Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына госпожи Абрамовой Аркадия Высоцкого.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Людмила Абрамова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Людмилы Владимировны не стало. Это случилось вчера»,— сообщил господин Высоцкий. Подробностей он не привел.

Людмила Абрамова родилась в 1939 году. Училась во ВГИКе в мастерской Михаила Росса на одном курсе с будущими режиссерами Андреем Смирновым и Андреем Кончаловским. Как актриса Людмила Абрамова снималась в фильмах «713-й выходит на посадку», «Восточный коридор». По ее сценарию был снят фильм «Пока не выпал снег» Игоря Апасяна.

Людмила Абрамова познакомилась с Владимиром Высоцким на съемках фильма «713-й выходит на посадку». Они были в браке с 1965 по 1970 год. У них было двое детей — Аркадий и Никита Высоцкие.

Анастасия Ларина