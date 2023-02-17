«Фонбет» Money League

По итогам первой части розыгрыша футбольного «Фонбет Кубка России» его участники получили призовые выплаты на сумму более 1 млрд руб. Больше всех из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе турнира, который претерпел радикальную трансформацию формата, резко повысившую его коммерческую ценность,— 75,7 млн руб.— заработал «Урал». Весенняя часть Кубка России может принести каждой из добравшихся до нее элитных команд почти 200 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал данные о призовых выплатах по итогам первой, прошлогодней части Кубка России. В нынешнем сезоне он в связи с международными санкциями, существенно разгрузившими календарь, претерпел радикальную трансформацию формата. Вместо обычного турнира по системе с выбыванием Кубок России проводится по сложной схеме. 103 участника были поделены на два так называемых «пути» — «Путь РПЛ» для представителей Российской премьер-лиги и «Путь регионов» (в него включены помимо профессиональных клубов низших дивизионов любительские команды). В конце 2022 года состоялся первый этап, выявивший участников основного play-off (в «Пути РПЛ» — через групповые турниры). Он пройдет по схеме, которую называют double elimination и которая до этого применялась в киберспорте. В ней предусмотрены «верхняя» (для элитных клубов, занявших в своих квартетах первую или вторую позицию) и «нижняя» (для клубов из «Пути регионов» и клубов высшего дивизиона, финишировавших в группах третьими) сетки. При этом допустившим осечку грандам представится дополнительный шанс пройти дальше через «нижнюю» сетку.

Четвертьфинальная стадия в обеих стартует на следующей неделе. В «верхней» сетке «Ростов» сыграет с «Уралом», «Спартак» с «Локомотивом», «Динамо» с «Крыльями Советов», а ЦСКА с «Краснодаром». В «нижней» неожиданно очутился закончивший групповой турнир на третьем месте флагман отечественного футбола «Зенит». Он встретится с ульяновской «Волгой». Компанию в ней петербуржцам из клубов РПЛ составили «Торпедо», «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». Их соперниками будут тольяттинский «Акрон», «Уфа» и петербургская «Звезда». Суперфинал Кубка России сведет 11 июня в «Лужниках» победителей двух сеток.

Корректировка формата, которая вылилась в том числе в увеличение числа значимых матчей с участием топ-клубов, повысила востребованность турнира.

Его титульным спонсором по итогам конкурса стала букмекерская компания «Фонбет». А организаторы обещали существенный рост призовых по сравнению с прежними релизами Кубка России.

Свежие данные РФС это подтверждают. Из них следует, что суммарный объем призовых выплат после первой части Кубка России составил 1,092 млрд руб. Это две трети общего призового фонда турнира в 1,513 млрд руб. Он в десять раз выше призового фонда предыдущего розыгрыша, составлявшего 152,8 млн руб.

Правда, львиная доля призовых — 907,2 млн руб.— досталась клубам РПЛ. Наибольшие выплаты среди них — 75,7 млн руб., как ни странно, полагаются середняку чемпионата страны «Уралу», который очень удачно выступил на групповом этапе, одержав пять побед в шести турах. Каждая из этих побед принесла ему 9,5 млн руб. Гарантированные выплаты за участие в Кубке России — 28,2 млн руб. Семь клубов РПЛ, имеющие по четыре победы,— «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Зенит» и «Пари НН» — заработали по 66,2 млн руб.

У пробившихся в play-off грандов будет возможность существенно повысить заработки в весенней части Кубка России. В первую очередь это касается клубов из «верхней» сетки, на которую приходится около 70% оставшегося призового фонда, или 303 млн руб. В ней предусмотрены гарантированные выплаты в 5,4 млн руб. за каждую игру, а также бонусы за преодоление стадий. За выход в полуфинальный раунд — 12,65 млн руб., финальный — 25,3 млн руб., в суперфинал — 50,6 млн руб. Проигравший в решающем матче получит 37,8 млн руб., тот, кто возьмет в нем верх,— 75,8 млн руб. Таким образом, в общей сложности обладатель Кубка России 2023 года, если он доберется до титула по «верхней» сетке, только за весну заработает в нем 186 млн руб.

Алексей Доспехов