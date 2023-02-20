Пора ли нервничать

Комитет Госдумы по экономической политике на минувшей неделе опубликовал свои поправки к законопроекту правительства, посвященному особенностям статистического учета на присоединенных территориях. Суть его проста: сдачу данных там предлагалось разрешить до 2026 года производить хоть в электронной форме, как этого требует российский закон о статистическом учете, хоть на бумаге. Поправки же группы депутатов во главе с председателем комитета ГД по экономполитике Максимом Топилиным смысл документа меняют, дополняя его новой статьей, разрешающей Белому дому широко отказываться от публикации официальной статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Идея выглядит странной: если бы правительству такое право было бы нужно, что мешало сразу вписать его в проект? Более того, отсутствие поправок уже не помешало закрыть данные ФТС о внешней торговле. Однако и большого успеха это закрытие не имело — у всякой сделки две стороны, и если российская сообщать подробности отказывается, то остается ведь еще иностранная, которой поправки не указ, не та юрисдикция. Желающий узнать, сколько станков российская промышленность ввезла из Германии или КНР, узнает это из отчетов немецкого или китайского статистического бюро, а ФТС лишь утратила возможность уточнять эти данные со своей стороны.

Предлагаемое правительству расширение возможности править федеральный план статистических работ и закрывать все новые и новые данные может ситуацию усугубить. Дело в том, что для принятия решений бизнесу нужна по возможности полная информация о происходящем в сфере его интересов. Конечно, бизнес хотел бы иметь данные обо всех сделках всех конкурентов, но это бы стимулировало его скрывать свои. А статистические данные — это компромиссный объем знания, которым компании делятся с властями и который государство «возвращает» бизнесу в обезличенной форме статсводок. В условиях же санкций, внутренних ограничений, логистических проблем и разрывов спроса и предложения сокращение объема данных о происходящем влияет на качество решений так же, как туман на дороге на скорость и безопасность.

На протяжении года мы пишем о том, что главной проблемой государства становится неготовность бизнеса к инвестициям, потому что государственных резервов при всем их обилии на перестройку экономики не хватит, а главной проблемой частных инвесторов стала неопределенность экономической ситуации. Рекомендация зажмуриться, чтобы не было страшно, хороша только тогда, когда действительно страшно и ничего уже нельзя сделать, и здесь возникает вопрос: узнали ли в профильном комитете Госдумы о российской экономике что-то, чего не знают в правительстве, или только предполагают, что могут скоро узнать?