Нижегородские депутаты возмутились отсутствием рабочих загранпоездок за бюджетный счет

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода возмутились тем, что их не включают в состав делегаций, которые за бюджетный счет посещают города-побратимы. Вопрос обсуждали на заседании комиссии по местному самоуправлению 17 февраля.
Депутат Николай Сатаев недоволен отсутствием рабочих поездок за границу
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
На 2023 год запланированы поездки нижегородских чиновников в Бухару, Ереван и Минск, где делегации представят экономический и культурный потенциал Нижнего Новгорода, сказал глава департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин. Всего на поездки за границу, участие в российских деловых мероприятиях и прием иностранных делегаций в городском бюджете запланировано 4,6 млн руб. на 2023 год.
Заместитель председателя гордумы Николай Сатаев завил, что уже три года городские чиновники не включают депутатов в состав делегаций и не приглашают в деловые поездки как внутри России, так и за рубеж. «Раньше была такая практика. Необходимость такая есть, это даже не обсуждается. Мы же едем не просто прокатиться, мы едем учиться, взаимодействовать, налаживать партнерские отношения. Например, к нам сейчас приходит техника Минского автозавода (МАЗ). Нам есть, что обсудить с минскими коллегами»,– уверен депутат.
Председатель комиссии Ольга Балакина отметила, что в состав делегаций включают два-три человека, план и бюджет поездок уже сформирован. Александр Симагин заметил, что поездки депутатов должны оплачиваться не в рамках муниципальной программы, а за счет других источников. Госпожа Балакина вспомнила, что раньше в состав делегаций входили по семь человек чиновников и депутатов, их поездку оплачивала муниципалитет, а за свой счет ездили только предприниматели.
Председатель комиссии предложила обратиться с вопросом о включении муниципальных депутатов в состав делегаций к председателю думы Олегу Лавричеву. После этого обсуждение могут вынести на совет думы, чтобы согласовать выделение средств на организацию поездки. Если там эти траты одобрят, вопрос вынесут на рассмотрение гордумы.