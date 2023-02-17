Нижегородские депутаты возмутились отсутствием рабочих загранпоездок за бюджетный счет

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода возмутились тем, что их не включают в состав делегаций, которые за бюджетный счет посещают города-побратимы. Вопрос обсуждали на заседании комиссии по местному самоуправлению 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Николай Сатаев недоволен отсутствием рабочих поездок за границу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат Николай Сатаев недоволен отсутствием рабочих поездок за границу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На 2023 год запланированы поездки нижегородских чиновников в Бухару, Ереван и Минск, где делегации представят экономический и культурный потенциал Нижнего Новгорода, сказал глава департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин. Всего на поездки за границу, участие в российских деловых мероприятиях и прием иностранных делегаций в городском бюджете запланировано 4,6 млн руб. на 2023 год.

Заместитель председателя гордумы Николай Сатаев завил, что уже три года городские чиновники не включают депутатов в состав делегаций и не приглашают в деловые поездки как внутри России, так и за рубеж. «Раньше была такая практика. Необходимость такая есть, это даже не обсуждается. Мы же едем не просто прокатиться, мы едем учиться, взаимодействовать, налаживать партнерские отношения. Например, к нам сейчас приходит техника Минского автозавода (МАЗ). Нам есть, что обсудить с минскими коллегами»,– уверен депутат.

Председатель комиссии Ольга Балакина отметила, что в состав делегаций включают два-три человека, план и бюджет поездок уже сформирован. Александр Симагин заметил, что поездки депутатов должны оплачиваться не в рамках муниципальной программы, а за счет других источников. Госпожа Балакина вспомнила, что раньше в состав делегаций входили по семь человек чиновников и депутатов, их поездку оплачивала муниципалитет, а за свой счет ездили только предприниматели.

Председатель комиссии предложила обратиться с вопросом о включении муниципальных депутатов в состав делегаций к председателю думы Олегу Лавричеву. После этого обсуждение могут вынести на совет думы, чтобы согласовать выделение средств на организацию поездки. Если там эти траты одобрят, вопрос вынесут на рассмотрение гордумы.

Андрей Репин