Чебурашка засорил канализацию в Центральном районе Петербурга

Специалисты «Водоканала Санкт-Петербурга» 17 февраля выловили из канализации Центрального района плюшевого Чебурашку. Он стал причиной засора, сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы проводились в рамках профилактической промывки сетей водоотведения. Представители «Водоканала» приняли решение отмыть Чебурашку и поместить в экспозицию «Наши приплываши» на Юго-Западных очистных сооружениях, где собраны самые неожиданные предметы, выловленные в городской канализации.

«Скоплениями мусора и тряпок в трубопроводах работников предприятия уже не удивить. К сожалению, горожане упорно продолжают выбрасывать влажные салфетки, тканевые полотенца, предметы личной гигиены и даже матрас…Чебурашкам не место в канализации!»,— сообщили в пресс-службе.

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