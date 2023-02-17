ГТРК «Владивосток»: «приморский партизан» Александр Ковтун погиб на спецоперации

Александр Ковтун, член группировки «приморских партизан», получившей известность за серию нападений на сотрудников правоохранительных органов, погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила ГТРК «Владивосток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кириллов (слева) и Александр Ковтун

Фото: Алексей Чернышев, Коммерсантъ Максим Кириллов (слева) и Александр Ковтун

Фото: Алексей Чернышев, Коммерсантъ

«Александр Ковтун погиб 29 января в районе проведения СВО. Предварительно он, будучи в исправительной колонии, подписал контракт с ЧВК Вагнера»,— говорится в материале.

Официальные источники эту информацию не комментируют. «У нас нет таких данных»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе ГУФСИН по Приморью. Глава региональной ОНК Владимир Найдин сказал, что ничего не слышал об истории с Ковтуном.

Александр Ковтун был одним из лидеров «приморских партизан». В мае 2018 года он был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Члены группировки были признаны виновными в убийстве четырех жителей поселка Кировский с целью завладения их имуществом и наркотиками, а также серии нападений на сотрудников правоохранительных органов. Два милиционера были убиты, шестеро получили ранения.

В видеообращении, записанном членами группировки незадолго до разгрома, они объяснили мотивы своих действий (ролик был выложен в интернете в октябре 2010 года, в апреле 2012-го Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал его экстремистским). Присутствовавшие в кадре «партизаны», в том числе Александр Ковтун, говорили, что объявили войну милиционерам по идейным соображениям, поскольку те якобы крышуют наркобизнес, проституцию, незаконные лесозаготовки и фальсифицируют уголовные дела.

«Это люди, у которых отсутствует всякое представление о нравственности. Для них не существует такое понятие, как "закон". Они совершали преступления не за идею, а просто для того, чтобы навлечь ужас на общество и почувствовать себя хозяевами жизней людей и при этом не упустить свой корыстный интерес»,— уверяла Аврора Римская, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморью.

Подробнее о деле читайте в материале «"Приморские партизаны" получили 103 года строгого режима».

Алексей Чернышев, Владивосток