Земля под вопросом

В Верховный суд РФ (ВС) передан вопрос о земельном налоге, которым облагается участок компании, предназначенный для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), но фактически используемый иначе. Использование земли под ИЖС позволяет применять пониженную ставку налога. Поправки в 2020 году исключили льготу при коммерческом использования участка. Однако, уточняют юристы, из закона неясно, что именно считать коммерческим землепользованием и как его доказывать. Теперь это предстоит решить экономколлегии ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

ВС в марте рассмотрит спор о расчете земельного налога для предприятий. Налоговый кодекс РФ (НК) предусматривает для него два вида ставок, устанавливая предельные их значения — 0,3% и 1,5% от кадастровой стоимости. Поскольку это местный налог, муниципальные власти вправе снизить размеры ставок, но чаще всего оставляют максимальный уровень порога.

Пониженная налоговая ставка (0,3%) предусмотрена для некоторых категорий земель. Среди них — земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, а также предоставленные для индивидуального жилищного строительства. Раньше все земли, предназначенные для ИЖС, облагались по ставке 0,3%, но с 1 января 2020 года поправки к НК исключили пониженную ставку для земель под ИЖС, «используемых в предпринимательской деятельности». Это и повлекло споры.

ООО «Тишина» владело пятью участками с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». За 2020 год ООО заплатило за них земельный налог по ставке 0,3% (3,36 млн руб.). В ноябре 2021 года по итогам проверки подмосковная налоговая инспекция пересчитала сумму налога по ставке 1,5% (16,78 млн руб.), поскольку компания «является юрлицом, ведущим коммерческую деятельность». В итоге от компании потребовали доплатить 11,61 млн руб. налога и 1,51 млн руб. пеней.

Обжалование решения в вышестоящем налоговом органе успеха не принесло, и ООО обратилось в суд. Арбитражный суд Московской области в апреле 2022 года отказал компании, согласившись лишь снизить пени на 83,97 тыс. руб. Апелляция это решение поддержала.

Суды исходили из того, что участки были приобретены компанией «для дальнейшей перепродажи, не использовались по назначению и не предназначались для личных нужд, что не отвечает условиям применения пониженной налоговой ставки».

Между тем кассационный суд полностью удовлетворил иск ООО, отметив, что инспекция не доказала «использование компанией спорных земельных участков в предпринимательской деятельности».

Налоговики обратились в ВС, заявляя, что окружная кассация сделала неправильный вывод. По мнению инспекции, для применения пониженной налоговой ставки необходимо, чтобы земля была не только отнесена к определенной категории, но и использовалась по целевому назначению. Если же землю для ИЖС используют в коммерческих целях, то нет оснований применять ставку 0,3%, говорится в жалобе. При этом в рамках проверки налоговики выяснили, что в октябре 2020 года компания разделила один из больших участков на 291 помельче и 23 из них продала физлицам. Дело передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 22 марта.

По словам старшего партнера юрфирмы «Пепеляев групп» Сергея Савсериса, налоговики уже несколько лет подряд «пытаются оспорить применение пониженной налоговой ставки налога коммерческими организациями в подобных случаях». Господин Савсерис уточняет, что в прошлом году ВС решил два таких спора в пользу налогоплательщиков, но они касались начисления земельного налога за 2019 год, то есть до поправок.

Таким образом, подчеркивает партнер юрфирмы Taxology Алексей Артюх, дело ООО «Тишина» — первый спор о земельном налоге по новым правилам, который рассмотрит экономколлегия ВС, поэтому ее решение будет важным для практики.

Проблема в том, отмечает юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяна Макаренко, что в НК нет исчерпывающего перечня документов (сведений), которые могли бы подтверждать использование земельного участка в предпринимательской деятельности или в личных целях, поэтому в каждом случае этот вопрос решают суды.

Она полагает, что о коммерческом характере землепользования может свидетельствовать, например, продажа недвижимости как основной вид деятельности компании—собственника участка.

Алексей Артюх указывает, что по землям для ИЖС нет ограничения по кругу собственников, в отличие от земель для личного подсобного хозяйства и огородничества. Таким образом, коммерческие организации могут претендовать на льготу, если не ведут «систематическую предпринимательскую деятельность с участками, направленную на извлечение прибыли», считает он. Но неясно, можно ли применять пониженную ставку в случае разовой или вынужденной продажи участка, указывает господин Артюх. Юристы надеются, что ВС ответит на эти вопросы.

Анна Занина, Екатерина Волкова