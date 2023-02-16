И стол, и дом

Конгресс-бюро Москвы, подведомственное правительству столицы, в преддверии 300-летия Перми неожиданно решило передать региону более 600 единиц ярмарочного оборудования и арт-объектов. Для расходов на транс­портировку этого имущества и его последующую эксплуатацию в бюджете Прикамья закладывают 6 млн руб. Эксперт «Ъ-Прикамье» считает такую помощь рациональным использованием ресурсов: регион экономит на покупке нового инвентаря, а столица избавляется от необходимости хранить и утилизировать устаревшие для нее объекты. Главное, по его мнению, сделать так, чтобы у пермских предпринимателей был равный доступ к полученному имуществу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Структуре министерства промышленности и торговли Прикамья — фонду «Региональный центр инжиниринга» (РЦИ) в этом году планируется предоставить из краевой казны субсидию 6 млн руб. Информация об этом содержится в поправках в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, внесенных губернатором региона Дмитрием Махониным на рассмотрение в заксобрание. Как указано в финансово-экономическом обосновании проекта, средства необходимы для перевозки, хранения и экс­плуатации имущества, которое АНО «Конгрессно-выставочное бюро г. Москвы» передает фонду «в целях содействия в организации праздничного оформления и благо­устройства общественного пространства при проведении мероприятий, посвященных 300-летию Перми».

Столичное бюро собирается передать в пользование РЦИ следующее имущество: 25 застекленных домиков для организации уличной торговли и 25 незастекленных, 75 витрин и 100 корзин для цветов к ним, 100 уличных столов, 60 торговых тележек для мороженого, прохладительных напитков и кукурузы, 50 мусорных баков, 20 тумб-афиш, 20 тележек с лабиринтом, 50 пазл-тумб — 25 больших и 25 маленьких, 60 объектов светового оформления и 30 арт-объектов для оформления уличного пространства.

В документе поясняется, что переданное имущество будет использоваться при проведении массовых мероприятий на территории Перми и других муниципалитетов края. В частности, оно может быть задействовано для ярмарок в рамках проекта «Покупай пермское», пасхальной и новогодней ярмарок, ярмарок «Сад, огород», «Дары осени» и «Прокопьевская», а также мероприятий в честь Дня химика в Губахе, фестиваля «Спасские гуляния» в Чайковском, празднования Дня России, Дня города Перми, Дня города Березники и Дня города Чердынь.

В краевом минпромторге не смогли оперативно прокомментировать, чем обусловлена необходимость помощи московского конгрессно-выставочного бюро в организации перечисленных мероприятий. В пресс-службе ведомства «Ъ-Прикамье» предложили направить в министерство официальный запрос, пообещав ответить в установленные законом «О средствах массовой информации» сроки.

Конгресс-бюро Москвы — созданный правительством столицы институт развития конгрессно-выставочной отрасли города. Занимается организацией крупных выставочных проектов и деловых мероприятий, проводимых при поддержке мос­ковских властей.

Это не первая имущественная помощь правительства Москвы Пермскому краю. В 2017 году оно безвозмездно передало региону 109 единиц дорожной техники (комбинированные дорожные машины, вакуумные пылесосы, самосвалы, заливщики швов). Часть из нее уже использовалась, часть была новой. В бюджет Прикамья тогда вносились поправки о выделении 78 млн руб. на покупку базы для хранения переданной техники.

Бывший вице-премьер краевого правительства, экс-председатель совета директоров выставочного объединения «Пермская ярмарка» Антон Клепиков напоминает, что и ярмарочное оборудование правительство Москвы региону ранее передавало. «В 2018 году Пермский край получил от столицы ярмарочные домики, которые выставлялись в Хохловке и в Перми на эспланаде летом и зимой, когда работал ледовый городок»,— говорит господин Клепиков. Он отмечает, что такая помощь позволяет ощутимо сэкономить средства регионального бюджета, что особенно актуально с учетом больших расходов на подготовку к 300-летию. Покупка более 600 позиций нового оборудования, по его словам, вылилась бы в гораздо большую сумму, чем 6 млн руб. «А так все остаются в выигрыше: регион получает довольно современный инвентарь, выделив только сравнительно небольшие средства на перевозку и хранение, а Москва, где концепция уличных мероприятий постоянно меняется, избегает необходимости хранения и утилизации имущества, которое уже не пригодится. На мой взгляд, весьма рациональный подход к использованию ресурсов,— считает экс-председатель совета директоров «Пермской ярмарки».— Сейчас важно, чтобы был прозрачный и понятный механизм использования полученного оборудования, с равным доступом для пермских предпринимателей».

Екатерина Артемова