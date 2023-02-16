А им-то какао

Пермский филиал «Нестле» переформатировал производство ушедших с рынка брендов. Теперь вместо батончиков KitKat фабрика будет выпускать батончики Goodmix. Место ушедшего из России какао Nesquik займет напиток «Хрутка». Перепрофилирование производства позволило фабрике сохранить рабочие места. Эксперты считают, что, несмотря на снижение спроса на эти продукты по сравнению с продажами ушедших брендов, компании все же удастся сохранить свои позиции на рынке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Яндекс.Карты Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг Следующая фотография 1 / 3 Фото: Яндекс.Карты Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

Вчера финансовый директор Nestle Франсуа-Ксавье Рожер во время конференц-колла заявил о том, что компания не планирует полностью сворачивать свой бизнес в России, сообщило РИА Новости. «У нас нет планов свернуть всю деятельность в России»,— заявил господин Рожер.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», пермский филиал «Нестле Россия», остановивший основные линии, в конце прошлого года возобновил производство шоколадных батончиков взамен ушедшего бренда KitKat. Последняя партия их была выпущена в конце мая 2022 года. Вместо продукции KitKat фабрика наладила производство батончиков Goodmix. По данным znakoved, Nestle зарегистрировало соответствующий торговый знак летом 2022 года. Теперь батончики с таким названием выпускаются в Перми. Вместо какао под брендом Nesquik фабрика выпускает продукт «Хрутка».

Начало выпуска этой продукции не сопровождалось рекламной кампанией в СМИ, официальные органы власти Прикамья не сообщали о возобновлении линий. По данным «Ъ-Прикамье», за время простоя линий сокращений на предприятии не было.

В пермском филиале «Нестле Россия» от комментариев отказались.

Пермский филиал (бывшая кондитерская фабрика «Камская») входит в состав «Нестле» с 1998 года. Фабрика специализируется на выпуске широкого ассортимента кондитерских изделий (шоколадные батончики, карамель, жевательный мармелад). Пермская фабрика была единственным производителем шоколада KitKat в России. Продукция пермского производства поставлялась также в страны СНГ и Европы. В марте прошлого года Nestle объявила о приостановке в России своих брендов KitKat и Nesquik. Это решение связано с российской спецоперацией на Украине. После чего пермский филиал компании 26 и 27 марта вывел в простой работников линий по производству шоколада KitKat. Но уже в апреле в компании заявили о возвращении сотрудников. Однако о планах дальнейшего развития данной линии в компании не сообщали. Отметим, что прошлой весной холдинг полностью свернул рекламную кампанию.

Председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов считает, что с коммерческой точки зрения производить товары под российским брендом и платить людям зарплату — это лучший вариант, чем простаивать. Он также считает, что без рекламных вложений будет трудно продвигать товары на рынке. «Сейчас рынок трансформируется. Одни бренды приходят, другие уходят. И если вовремя не занять свободную нишу, то потом сделать это будет трудно, а без рекламы — еще труднее»,— уверен гос­подин Теплов.

Директор маркетингового агентства «Черная икра» Андрей Брюхов считает, что подобные крупные транснациональные компании имеют мощную торговую силу. Поэтому они смогут выйти в магазины даже не с самым удачным дизайном, и все равно продукция будет продаваться, даже не имея рекламной кампании. При этом эксперт не исключил снижения продаж.

Ирина Суханова