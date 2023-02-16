Высоколбасный акцент

Компания «Железно» рассказала членам пермской комиссии по землепользованию и застройке об освоении площадки мясокомбината на ул. Дзержинского. В течение почти 10 лет кировский девелопер собирается возвести там порядка 135 тыс. кв. м жилья, детский сад, улично-дорожную сеть, бульвар и прочее. Если ранее компания не планировала высотную застройку на этой площадке, то теперь стало известно о намерениях разместить на участке, помимо среднеэтажных домов, пять «высотных акцентов». Члены комиссии по ПЗЗ интересовались деталями размещения бульвара и прохождением на участках «красных линий». В краевом минимуществе обращают внимание, что застройщику уже выдали замечания в рамках представленной документации по планировке территории.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Железно Пермь Фото: Железно Пермь

На недавнем заседании комиссии по землепользованию и застройке кировский застройщик «Железно» представил концепцию освоения территории пермского мясокомбината. На бывшей промплощадке девелопер предлагает установить зону комплексного развития. Представитель «Железно Пермь» Ефим Колесников сообщил, что на 11,3 га по ул. Дзержинского, 31 планируется возвести не более 135 тыс. кв. м жилья, коммерческие помещения, социнфраструктуру, улично-дорожную сеть, объекты озеленения и прочее. На территории разместят среднеэтажную застройку с высотными акцентами до 17 этажей. Всего таких «высотных акцентов» предполагается пять — по одному в каждой очереди квартала. Напомним, «Железно» в конце 2022 года заключила с пермскими властями соглашение о комплексном развитии площадки мясокомбината.

Представитель «Железно Пермь» подчеркнул, что территория по ул. Дзержинского, 31 «заброшена и имеет депрессивный вид», частично находится в санзоне и зоне катастрофического затопления.

По договору комплексного развития участок мясокомбината будет осваиваться поэтапно, общие сроки строительства — с 2023 по 2032 год. В 2026 году девелопер намеревается возвести детский сад на 320 мест и передать его властям. Построенную улично-дорожную сеть тоже передадут администрации. По данным краевого минимущества, на ул. Дзержинского зарезервирован участок из федеральных земель для размещения школы. Образовательное учреждение рассчитано на 800 мест.

Будущий комплекс «Железно» возведет по принципу квартальной застройки и «двора без машин». Кроме того, в микрорайоне появятся торгово-пешеходная улица и бульвар. «Архитектурный облик комплекса будет утвержден после согласования с органами местного самоуправления»,— добавил Ефим Колесников.

Площадку, которую кировский девелопер готовит к застройке, в 2021 году приобрел агрохолдинг «Дороничи» («Железно» и агрохолдинг имеют одних владельцев). В сентябре 2022 года сообщалось, что девелопер планировал возвести там мало- и среднеэтажные дома в 6, 8, 10 и 12 этажей. В декабре 2022 года компания «Железно» подписала с краевыми властями соглашение о комплексном развитии территории бывшего мясокомбината.

Гендиректор архитектурного бюро «ЛАД» Максим Моховиков уточнил детали размещения бульвара на территории комплекса: почему анонсированный бульвар предполагается обустроить только в двух кварталах из трех. Представитель «Железно Пермь» отвечал, что по договору о КРТ компания должна возвести не менее 9 км улично-дорожной сети. «Улично-дорожную сеть мы видим для себя так», — заявил Ефим Колесников.

Архитектор Светлана Апенышева спросила о ширине торгово-пешеходной зоны, которая запланирована застройщиком. По словам докладчика, ширину этой зоны определят после согласования проекта с властями, но предварительно она составляет 20–25 м. Представитель «Железно Пермь» пояснил, что торгово-пешеходная зона будет проходить возле домов, на первых этажах которых разместятся коммерческие помещения.

Госпожа Апенышева заметила, что в представленном эскизе частично сдвигается линия застройки домов комплекса, и поинтересовалась, таким ли образом будут проходить на местности «красные линии», отделяющие общественные территории от застраиваемых участков. «Почему линия застройки „прыгает“?»— задала вопрос архитектор, и ее поддержали другие члены комиссии. Светлана Апенышева выразила надежду, что в процессе работы над проектом застройки все замечания к презентованной концепции будут сняты.

Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова подчеркнула, что девелопер «Железно» уже направил в ведомство документацию по планировке территории, с которой можно будет ознакомиться. По правилам, градостроительные документы должны пройти процедуру публичных слушаний. Застройщику уже выданы определенные замечания по документации, сейчас в компании работают над ними. Представитель «Железно» пояснил, что по выданным замечаниям, касающимся, в том числе, «красных линий», уже проведена работа.

Теперь проект «Железно Пермь» рассмотрят на публичных слушаниях.

Евгения Ахмедова