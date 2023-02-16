Госдума в первом чтении одобрила штрафы до 450 тыс. руб. за неправильное обращение с навозом

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вводятся штрафы до 450 тыс. руб. за несоблюдение правил по обращению с побочными продуктами животноводства (с. 10.8.1 КоАП РФ). Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект предполагает введение штрафов за несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза и помета. Для должностных лиц, следует из документа, штраф составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 60 тыс. руб., для компаний — от 250 тыс. до 350 тыс. руб. За повторное правонарушение суммы штрафов будут увеличиваться максимум на 10 тыс., для компаний — максимум на 100 тыс., до 450 тыс. руб.

Комитет Госдумы одобрил законопроект 18 января. Автор законопроекта — депутат от КПРФ Владимир Кашин. По его словам, инициатива подчеркнет важность учета обращения с навозом.

Лусине Баласян