Ледник Судного дня тает со скоростью 2–5 метров в год

Группа из 13 американских и британских ученых определила точную скорость таяния ледника Туэйтса, который известен как ледник Судного дня. Скорость оказалась на уровне 2–5,4 м, что значительно ниже 14–32 метров, которые были рассчитаны ранее по формулам. Исследователи вместе с тем отмечают более быстрое таяние в трещинах и скорость движения ледника, которая остается высокой.

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Ледник Туэйтса — обширный ледник в Западной Антарктиде размером примерно с Флориду. Считается, что его таяние может повысить уровень мирового океана больше чем на полметра и дестабилизировать соседние ледники. Они, в свою очередь, могут обеспечить подъем воды еще на три метра.

Исследователи провели около шести недель в 2019–2020 годах на леднике. Они пробурили отверстие шириной около 30 см в глубину около 600 м и спустили вниз управляемый аппарат. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.

Один из соавторов, океанограф из Британской антарктической службы в Кембридже Питер Дэвис, считает, что их работа не дает «ни хороших, ни плохих новостей». Как выяснили ученые, температура воды под ледником была примерно на 1,5°C выше точки замерзания, но нижнюю часть льда покрывает тонкий слой холодной воды, что препятствует передаче тепла. Скорость таяния была выше в областях, где были трещины и участки, похожие на ступени.

Леонид Уварчев