Госдума прекратила действие Устава и 20 договоров Совета Европы в РФ

Госдума единогласна приняла закон о прекращении действия Устава Совета Европы в отношении России, а также 20 международных договоров между Москвой и организацией.

Законопроект внес президент Владимир Путин. Закон касается Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма и других документов. Решение принято в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы с 16 марта.

В марте 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день комитет министров организации одобрил резолюцию об исключении России из организации. Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре 2022 года приняла резолюцию о признании политического режима в РФ «террористическим».

О влиянии выхода из Совета Европы на борьбу с коррупцией — в материале «Ъ» «Российской коррупции Европа не указ».

Леонид Уварчев