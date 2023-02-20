20 февраля исполняется 46 лет первому зампреду правления Сбербанка Александру Ведяхину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ведяхин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Ведяхин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист России, актер и певец Михаил Боярский:

— Александр, меня удивляет, как Вы, банкир, голова которого постоянно забита большими цифрами и который спит по 4–5 часов в сутки, успеваете интересоваться буквально всем — от последних трендов в области высоких технологий до музыки и искусства, находите время на популяризацию в широких массах здорового образа жизни и в целом остаетесь человеком порядочным, скромным, способным увлечь любого собеседника. С днем рождения! Желаю Вам сохранять эту свою многогранность.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»