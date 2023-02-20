20 февраля исполняется 46 лет первому зампреду правления Сбербанка Александру Ведяхину
Александр Ведяхин
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Его поздравляет народный артист России, актер и певец Михаил Боярский:
— Александр, меня удивляет, как Вы, банкир, голова которого постоянно забита большими цифрами и который спит по 4–5 часов в сутки, успеваете интересоваться буквально всем — от последних трендов в области высоких технологий до музыки и искусства, находите время на популяризацию в широких массах здорового образа жизни и в целом остаетесь человеком порядочным, скромным, способным увлечь любого собеседника. С днем рождения! Желаю Вам сохранять эту свою многогранность.