Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

20 февраля исполняется 46 лет первому зампреду правления Сбербанка Александру Ведяхину

Александр Ведяхин

Александр Ведяхин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Александр Ведяхин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист России, актер и певец Михаил Боярский:

— Александр, меня удивляет, как Вы, банкир, голова которого постоянно забита большими цифрами и который спит по 4–5 часов в сутки, успеваете интересоваться буквально всем — от последних трендов в области высоких технологий до музыки и искусства, находите время на популяризацию в широких массах здорового образа жизни и в целом остаетесь человеком порядочным, скромным, способным увлечь любого собеседника. С днем рождения! Желаю Вам сохранять эту свою многогранность.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...