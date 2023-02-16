В Петербурге погибла начальница управления финансового обеспечения ЗВО

Начальница управления финансового обеспечения Министерства обороны по Западному округу Марина Янкина найдена мертвой под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге. Личность погибшей подтвердили «Ъ-СПб» в пресс-службе ЗВО.

Как сообщили несколько городских СМИ в четверг, 16 февраля, тело женщины у дома № 31 по улице Замшиной обнаружили еще накануне утром. На общем балконе подъезда на 16 этаже позже полиция обнаружила документы и личные вещи, предположительно, принадлежавшие госпоже Янкиной. В качестве основной версии на данный момент рассматривается самоубийство. Следствие выясняет подробности трагедии.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте