Дело в отношении сына бывшего главы Мордовии поступило в Ленинский суд Саранска

В Ленинский суд Саранска поступило уголовное дело, одним из фигурантов которого стал сын бывшего главы Мордовии Алексей Меркушкин. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере).

Вместе с Алексеем Меркушкиным по делу проходит бывший министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов, которого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями. Также бывший управляющий Национальным банком Мордовии Александр Тренькин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, экс-руководитель Корпорации развития Республики Мордовия Михаил Амутнов — в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Как сообщал «Ъ», Алексей Меркушкин был задержан в мае 2015 года при попытке вылететь из Москвы в Минск. Уголовное дело в отношении его и его сообщников связано с приобретением у Мордовпромстройбанка в республиканскую собственность выставочного комплекса «Мордовэкспоцентр» по завышенной стоимости. Ущерб бюджету оценили в 216 млн руб. Кроме того, Алексея Меркушкина ранее называли одним из инициаторов передачи Александру Тренькину взятки под видом выкупа у родственницы чиновника 58 349 акций ОАО «Ламзурь» по цене, завышенной почти на 7 млн руб.

Первое заседание суда запланировано на 20 февраля. На нем будет приниматься решение о продлении меры пресечения для обвиняемых.

Андрей Репин, Нижний Новгород