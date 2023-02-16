«Мы со "Сбером” уже активно тестируем собственный аналог ChatGPT»

SberDevices выделилась в самостоятельную компанию и становится полноценным игроком на рынке электронного оборудования. Как изменилась бизнес-модель и продуктовая стратегия на этом фоне? И какие преимущества есть у компании перед другими игроками рынка умных устройств? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов побеседовал с CEO SberDevices Денисом Филипповым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SberDevices Фото: SberDevices

— SberDevices недавно выделилась в самостоятельную компанию, при этом вы официально заявляете, что остаетесь в партнерских отношениях со «Сбером». Как поменялась бизнес и продуктовая стратегия на этом фоне?

— Да, вы правы, SberDevices теперь стали отдельной самостоятельной компанией. Это обусловлено тем, что бизнес очевидно растет. Мы теперь развиваем три больших направления. Первое — это консьюмерская электроника. В линейке наших умных устройств уже достаточно широкий набор: и хедлайнер SberBox — умная медиаприставка для телевизора, и телевизоры под управлением операционной системы «Салют ТВ».

Кроме того, недавно мы представили умные колонки SberBoom и SberBoom Mini, и также в прошлом году запустили собственную платформу умного дома. Все это законченная, минимально необходимая линейка умных устройств для построения цифрового дома для клиентов. «Сбер» действительно в части умных устройств является нашим ключевым партнером и, по сути, заказчиком. Для него мы также развиваем виртуальных ассистентов «Салют».

Вместе с тем большое второе направление бизнеса SberDevices — это B2B. У нас много технологических платформ, таких как SmartSpeech, речевые технологии, SmartNLP. Основные точки применения — это автоматизация контактных центров. Кроме того, в B2B-линейке есть решения для ВКС-связи, видеоконференций — это наш SberJazz, такая замена Zoom.

И третье большое направление SberDevices — это R&D в области искусственного интеллекта и электроники. Поэтому в этом смысле выделение SberDevices в отдельную компанию — это скорее бОльшая структурированность и бОльшая прозрачность с точки зрения управления бизнесом.

— Вы упомянули колонки SberBoom и SberBoom Mini. Почему вы решили их сейчас производить? Ведь рекламы продуктов ваших конкурентов, даже не потенциальных, а прямых, на рынке предостаточно.

— Мы на рынке именно умных колонок не первые, но считаем, что он сейчас только начинает активно расти, потому что знание и понимание, что такое умная колонка и вообще умное устройство, скажем так, только начало сформировываться. Более того, умная колонка — это не единственное устройство для создания цифрового дома. Мы позиционируем наши колонки как универсальные пульты управления другими устройствами умного дома — свет, электричество, телевизоры.

— То есть колонка слушает команду, а потом уже сама передает ее на нужное устройство?

— Да, это универсальный пульт управления вашим домом. Конечно, она также проигрывает музыку, отвечает на вопросы, потому что там есть виртуальные ассистенты Салют. Это стандартные сценарии.

Мы свой фокус всегда держали на умных устройствах с экраном, в частности, на телевизорах. В 2022-м мы представили полноценную операционную систему «Салют ТВ», а в этом году появилось логичное продолжение нашей продуктовой линейки — умные колонки, которые позволяют слушать музыку и управлять другими устройствами.

— Я думаю, что вашим потенциальным клиентам, которые задумываются о приобретении умных колонок, о создании умного дома или о том, чтобы сделать первый шаг в этом направлении, важно и полезно будет узнать преимущества именно ваших устройств и технологий по сравнению с технологиями и устройствами конкурентов.

— Здесь стоит начать с того, что в прошлом году мы запустили собственную платформу умного дома, которая позволяет реализовывать управление умным светом, электричеством и так далее. Что это значит на простом пользовательском языке? Все серверы находятся в России, что означает минимальные задержки и максимальную надежность. Опять же, бренд «Сбер» — это в том числе про надежность, и мы это свойство транслируем и на решения умного дома. Мы можем гарантировать, что умные лампочки и розетки не перестанут в какой-то момент работать, потому что они завязаны на иностранное «облако».

С точки зрения преимуществ, если говорить конкретно про наш новый, свежий продукт — умные колонки, то там есть интересный функционал, который называется «детектор шума». Там есть музыка, виртуальные ассистенты, ответы на вопросы и управление другими устройствами. «Детектор шума» работает очень просто — это маленькая модель, которая анализирует различные шумы, которые есть у вас дома. Если, например, разбилось стекло, звучат какие-то шаги, присутствует иной шум или ребенок заплакал, то вам сразу прилетает push на телефон, и вы можете своевременно отреагировать и понять, что у вас дома происходит.

— На десерт — нейросетевые модели и технологии, в частности, ChatGPT. Если говорить про ваши модели, думаю, опыт накоплен большой. Какие нейросетевые модели у вас есть, какие планы по их развитию? И, собственно, когда в России появится наш нормальный доступный аналог ChatGPT?

— Очевидно, скоро. Вообще деятельность SberDevices — это исключительно про нейросетевые модели, потому что создание любого виртуального ассистента, естественно, означает обработку языка. И мы с 2019 года активно запускаем различные большие языковые модели, в том числе на архитектуре Transformer. Например, мы запустили ruBERT-base, потом нашу версию ruGPT3. Затем на базе уже других языковых моделей такие решения, как сервисы «Суммаризатор» и «Рерайтер». Это все сейчас есть в открытом доступе. А совсем недавно мы запустили такую модель, которая называется FRED-T5. В России есть Leaderboard — это соревнование языковых моделей, которое называется Russian SuperGLUE. И в этом рейтинге эта модель заняла первое место, как наиболее близкая по качеству понимания смысла текста к возможностям человека.

Кроме того, с точки зрения генеративных моделей, которые тоже гремят на весь мир, одна из самых свежих — это наш Kandinsky 2.0, генеративная модель, позволяющая создавать изображения. Также SberDevices активно контрибьютят открытое сообщество. Мы даем большие датасеты в Open source. Речь, в частности, идет о датасете Golos для речевых технологий и HaGRID для распознавания жестов. Недавно мы также запустили датасет, который называется Dusha, для распознавания эмоций.

Если все это вместе соединить, наверное, несложно догадаться, что мы активно работаем над моделями и аналогами ChatGPT. Может быть, я открою небольшую тайну, но у нас уже внутри есть собственная версия аналога ChatGPT, мы ее активно тестируем. Я уверен, что в скором будущем мы ее покажем, и у вас будет возможность ее протестировать. В общем, «Сбер» покажет, что и в России такие модели тоже есть.