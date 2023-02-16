Госстройнадзор выдал заключение о готовности первых объектов нового Пермского зоопарка

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края провела проверку ряда зданий первого пускового комплекса нового зоопарка, возведение которых на сегодня завершено. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ведомством выдано заключение о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекты будут переданы зоопарку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В краевом минстрое уточнили, что в первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. Также в рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям. В высокой степени готовности на сегодняшний день находятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика», где будут жить олени, лоси, рыси, амурские тигры, медведи, а также сипуха и другие лесные птицы.

Директор Пермского зоопарка Юлия Шитова рассказала, что сотрудники учреждения уже проводят подготовку животных к переезду. «Регулярно проводятся тренинги с животными, в части вольеров установлены транспортные клетки, чтобы наши подопечные постепенно привыкали к ним»,— пояснила госпожа Шитова.

Новый зоопарк возводится в микрорайоне Нагорном. Ранее региональным управлением капитального строительства было принято решение о разделении этапов строительства нового зоопарка на пусковые комплексы, и на каждый из них были получены отдельные разрешения на строительство. Это было сделано для того, чтобы была возможность вводить построенные здания по мере их готовности, а не единым большим комплексом.