11,61 процента составила инфляция в годовом выражении на 13 февраля 2023 года, подсчитали в Минэкономики на основе ежемесячных измерений показателя Росстатом. На неделе с 7 по 13 февраля инфляция замедлилась до 0,18% с 0,26% на предыдущей. Основной вклад в ее замедление внесло снижение темпов роста цен на продовольствие (до 0,35% с 0,51%) за счет замедления подорожания плодов и овощей. Сдерживало инфляцию и снижение цен на непродовольственные товары (минус 0,05% после 0% неделей ранее) при ускорении дефляции на электро- и бытовые приборы. Услуги подорожали на 0,30% — из-за повышения цен на туристические услуги (авиабилеты на внутренние рейсы).