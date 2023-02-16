Еврокомиссия подала в суд на Бельгию из-за загрязнения земель нитратами

Руководство Еврокомиссии подало в суд Евросоюза два иска в отношении Бельгии из-за загрязнения нитратами земель регионов Валлония и Фландрия. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

«Сегодня Еврокомиссия решила передать Бельгию в Суд Евросоюза за непринятие достаточных мер в Валлонском регионе по борьбе с загрязнением нитратами, как того требует Директива о нитратах»,— говорится в релизе. По данным Еврокомиссии, примерно треть наблюдаемых станций подземных вод в Валлонии регулярно фиксируют загрязнение нитратами.

Согласно законодательству Евросоюза, страны-члены обязаны контролировать применение нитратов в сельском хозяйстве, а в случае загрязнения принимать необходимые меры. Как отмечается в релизе, Еврокомиссия предупреждала Бельгию трижды: в 2014, 2019 и 2020 годах, однако предупреждения были проигнорированы бельгийскими властями.

Анастасия Ларина