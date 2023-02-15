Учеба дается не везде

К 2030 году в Нижнем Новгороде по госпрограмме и концессионным соглашениям планируется создать 14 тыс. новых школьных мест, подсчитали в мэрии. Однако это не решит проблему с дефицитом мест, а потребность в новых школах рассчитана без учета перспектив строительства новых микрорайонов. Депутаты заксобрания Нижегородской области отметили переполненность одних школ и недобор учеников в других, предлагая сначала разобраться в причинах перекоса на конкретных территориях. Поскольку строительство школ отстает от темпов жилой застройки, муниципальную программу развития социальной инфраструктуры необходимо корректировать.
Создание новых школ в Нижнем Новгороде не всегда решает проблему перегрузки старых
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В заксобрании Нижегородской области обсудили нехватку мест в школах — в Нижнем Новгороде дефицит составляет 27 тыс. При этом в ближайшие годы городские власти обещают за счет строительства новых школ и пристроев к существующим создать 14 тыс. мест, сообщил заместитель главы администрации Леонид Стрельцов. Сейчас в 153 городских школах учатся 142,7 тыс. детей.
В рамках национального проекта возводятся школы и пристрои на 2,1 тыс. мест в Сормове и Новой Кузнечихе, в стадии проектирования образовательные учреждения еще на 2,6 тыс. учеников в Березовой Пойме, Канавинском, Приокском, Автозаводском и Сормовском районах.
Кроме государственных программ АО «Корпорация развития Нижегородской области» должно в рамках концессионного соглашения построить еще четыре школы на 5,8 тыс. мест в Дубенках, на Украинской и Космической улицах, а также в жилом комплексе «Зенит» на Краснозвездной улице. «Мы прекрасно понимаем, что вторая смена у нас немного больше, и с учетом демографических прогнозов и проведения капитальных ремонтов с временным закрытием школ для ликвидации второй смены понадобится строительство еще 10 тыс. мест», — подсчитал господин Стрельцов. Главной задачей он назвал ликвидацию вторых смен в учебных заведениях, однако при планах строительства новых домов (по прогнозам минстроя, в 2023 году ввод многоквартирного жилья сохранится на уровне 600 тыс. кв. м), потребуются школы большего масштаба.
При этом потребность в местах рассчитана с небольшим профицитом, с учетом того, что во многих нижегородских детсадах сегодня не набираются полные группы по 25 человек, заметил чиновник.
Председатель комитета по градостроительному развитию Василий Суханов демографические прогнозы мэрии назвал некорректными: «Ребенок в детсад ходит три года, а в школу — 11 лет. Эта разница влияет на среднюю численность детей, мест не хватает». Депутат подчеркнул, что нижегородские школы заполнены неравномерно и заниматься нужно именно исправлением перекосов. По его мнению, наиболее сложная ситуация в Автозаводском и Сормовском районах. Даже в Московском районе, где на протяжении 1990–2000-х годов не было большого жилищного строительства и демографических скачков населения, 118-я средняя школа переполнена почти вдвое, поскольку в новом Бурнаковском микрорайоне школы нет.
«Если мы сейчас не начнем строить школы, у нас будет большая проблема с тем, чтобы обеспечить строительство многоквартирного жилья. У нас нет ни одной точки в городе, где можно сейчас без проблем начать строить жилье с точки зрения его обеспеченности социальной инфраструктурой», — заметил Василий Суханов.
Депутат Валерий Антипов отметил, что потребность в школах в данных администрации Нижнего Новгорода указана без учета перспектив развития микрорайонов.
Министр градостроительного развития и агломерации Нижегородской области Марина Ракова добавила, что для выравнивания наполняемости школ нужно анализировать не только потребность в новых местах, но и другие факторы.
«Есть школы, переполненные вдвое, а рядом школа недобирает половину учеников. Нужно искать причины этого дисбаланса, смотреть, что происходит с преподавательским составом. Размещая новые объекты, мы должны основываться на аналитике демографии и установленных причинах недобора и переполненности тех или иных школ», — сообщила госпожа Ракова.
Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий напомнил, что девелоперы планируют проекты исходя из обеспеченности социальной инфраструктурой, а на федеральном уровне принято решение не строить без нее новые микрорайоны. «В данном случае мы должны не догонять, а опережать строительство жилья. Детей становится больше, но массового притока населения в Нижегородскую область нет. Мы не можем догнать социальную инфраструктуру уже 20 лет, хотя демография не сильно меняется», — посетовал он.
В комитете также подсчитали, что для строительства новых школ по планам администрации Нижнего Новгорода потребуется около 65 га земельных участков, а свободные территории под размещение больших школ давно в большом дефиците. Поэтому необходимо в целом менять существующий в Нижнем Новгороде подход к политике строительства социальных объектов.
Для его выработки в заксобрании решили создать рабочую группу с участием экспертов из областных министерств, а в марте вопрос обеспеченности школьными местами планируют предметно обсудить с думой Нижнего Новгорода.