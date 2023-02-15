Учеба дается не везде

К 2030 году в Нижнем Новгороде по госпрограмме и концессионным соглашениям планируется создать 14 тыс. новых школьных мест, подсчитали в мэрии. Однако это не решит проблему с дефицитом мест, а потребность в новых школах рассчитана без учета перспектив строительства новых микрорайонов. Депутаты заксобрания Нижегородской области отметили переполненность одних школ и недобор учеников в других, предлагая сначала разобраться в причинах перекоса на конкретных территориях. Поскольку строительство школ отстает от темпов жилой застройки, муниципальную программу развития социальной инфраструктуры необходимо корректировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создание новых школ в Нижнем Новгороде не всегда решает проблему перегрузки старых

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Создание новых школ в Нижнем Новгороде не всегда решает проблему перегрузки старых

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В заксобрании Нижегородской области обсудили нехватку мест в школах — в Нижнем Новгороде дефицит составляет 27 тыс. При этом в ближайшие годы городские власти обещают за счет строительства новых школ и пристроев к существующим создать 14 тыс. мест, сообщил заместитель главы администрации Леонид Стрельцов. Сейчас в 153 городских школах учатся 142,7 тыс. детей.

В рамках национального проекта возводятся школы и пристрои на 2,1 тыс. мест в Сормове и Новой Кузнечихе, в стадии проектирования образовательные учреждения еще на 2,6 тыс. учеников в Березовой Пойме, Канавинском, Приокском, Автозаводском и Сормовском районах.

Кроме государственных программ АО «Корпорация развития Нижегородской области» должно в рамках концессионного соглашения построить еще четыре школы на 5,8 тыс. мест в Дубенках, на Украинской и Космической улицах, а также в жилом комплексе «Зенит» на Краснозвездной улице. «Мы прекрасно понимаем, что вторая смена у нас немного больше, и с учетом демографических прогнозов и проведения капитальных ремонтов с временным закрытием школ для ликвидации второй смены понадобится строительство еще 10 тыс. мест», — подсчитал господин Стрельцов. Главной задачей он назвал ликвидацию вторых смен в учебных заведениях, однако при планах строительства новых домов (по прогнозам минстроя, в 2023 году ввод многоквартирного жилья сохранится на уровне 600 тыс. кв. м), потребуются школы большего масштаба.

При этом потребность в местах рассчитана с небольшим профицитом, с учетом того, что во многих нижегородских детсадах сегодня не набираются полные группы по 25 человек, заметил чиновник.

Председатель комитета по градостроительному развитию Василий Суханов демографические прогнозы мэрии назвал некорректными: «Ребенок в детсад ходит три года, а в школу — 11 лет. Эта разница влияет на среднюю численность детей, мест не хватает». Депутат подчеркнул, что нижегородские школы заполнены неравномерно и заниматься нужно именно исправлением перекосов. По его мнению, наиболее сложная ситуация в Автозаводском и Сормовском районах. Даже в Московском районе, где на протяжении 1990–2000-х годов не было большого жилищного строительства и демографических скачков населения, 118-я средняя школа переполнена почти вдвое, поскольку в новом Бурнаковском микрорайоне школы нет.

«Если мы сейчас не начнем строить школы, у нас будет большая проблема с тем, чтобы обеспечить строительство многоквартирного жилья. У нас нет ни одной точки в городе, где можно сейчас без проблем начать строить жилье с точки зрения его обеспеченности социальной инфраструктурой», — заметил Василий Суханов.

Депутат Валерий Антипов отметил, что потребность в школах в данных администрации Нижнего Новгорода указана без учета перспектив развития микрорайонов.

Министр градостроительного развития и агломерации Нижегородской области Марина Ракова добавила, что для выравнивания наполняемости школ нужно анализировать не только потребность в новых местах, но и другие факторы.

«Есть школы, переполненные вдвое, а рядом школа недобирает половину учеников. Нужно искать причины этого дисбаланса, смотреть, что происходит с преподавательским составом. Размещая новые объекты, мы должны основываться на аналитике демографии и установленных причинах недобора и переполненности тех или иных школ», — сообщила госпожа Ракова.

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий напомнил, что девелоперы планируют проекты исходя из обеспеченности социальной инфраструктурой, а на федеральном уровне принято решение не строить без нее новые микрорайоны. «В данном случае мы должны не догонять, а опережать строительство жилья. Детей становится больше, но массового притока населения в Нижегородскую область нет. Мы не можем догнать социальную инфраструктуру уже 20 лет, хотя демография не сильно меняется», — посетовал он.

В комитете также подсчитали, что для строительства новых школ по планам администрации Нижнего Новгорода потребуется около 65 га земельных участков, а свободные территории под размещение больших школ давно в большом дефиците. Поэтому необходимо в целом менять существующий в Нижнем Новгороде подход к политике строительства социальных объектов.

Для его выработки в заксобрании решили создать рабочую группу с участием экспертов из областных министерств, а в марте вопрос обеспеченности школьными местами планируют предметно обсудить с думой Нижнего Новгорода.

Владимир Зубарев