На Кубани предприниматели смогут выкупать госимущество в приоритетном порядке

Депутаты ЗСК приняли поправки в краевое законодательство, разрешающие предпринимателям, которые арендуют государственное и муниципальное имущество, выкупать его в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Изменения приняты для приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным. Депутаты также решили установить срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества. В поправках предлагалось, что он может составлять от трех до пяти лет, однако парламентарии оставили его в действующей редакции: срок рассрочки на выкуп арендуемого государственного и муниципального имущества будет составлять не менее пяти и не более семи лет.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко считает, что принятые изменения в краевое законодательство помогут обеспечить предпринимателям новые возможности, дополнительные перспективы ведения бизнеса.

«Малое и среднее предпринимательство — важный сектор экономики Кубани, в котором заняты сотни тысяч людей. Его поддержка остается одним из главных направлений в экономической политике органов государственной власти Краснодарского края. Сейчас вводится еще одна мера, которая будет востребована отдельными представителями предпринимательского сообщества»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин

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