Заслуженный Динго

Как стало известно “Ъ”, в Москве за мошенничество на шестилетний срок осудили криминального авторитета Артура Денисултанова (Динго), замешанного в совершенных в Австрии и на Украине покушениях на врагов властей Чечни. Учитывая полученные Денисултановым ранения, его участие в боевых действиях и другие заслуги, в отличие от подельника он будет отбывать наказание в колонии общего, а не строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За заслуги осужденного Денисултанова (на фото) отправили на общий режим, а не на строгий

Фото: Катерина Сергацкова / RFE / RL За заслуги осужденного Денисултанова (на фото) отправили на общий режим, а не на строгий

Фото: Катерина Сергацкова / RFE / RL

Оглашение приговора Артуру Денисултанову и его подельнику Владимиру Проценко в Тверском райсуде заняло минут пятнадцать, так как судья зачитал лишь вводную и резолютивную части. Оба по материалам полиции были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, из-за ограничений, введенных ЦБ на обмен валюты, предприниматель Хасан Халухаев обратился к рекомендованному знакомым «валютному брокеру» Владимиру Проценко, рассчитывая поменять 37,25 млн руб. на доллары по выгодному курсу. Встретившись с клиентом 15 марта 2022 года на Новослободской улице, господин Проценко связался с кем-то по телефону и предложил господину Халухаеву пройти в расположенный рядом банковский офис, где ему должны были помочь с обменом. Там потерпевший передал сумку с деньгами некоему мужчине, который вместе с ней сбежал. Скрылся и брокер Проценко.

Полиция, в которую обратился потерпевший, в том числе по записям камер видеонаблюдения и биллингу телефонных соединений, быстро вычислила злоумышленников — их задержали, а потом и арестовали в суде.

Следует отметить, что Артур Денисултанов пользуется весомым авторитетом в криминальных кругах. По данным МВД, в конце 90-х он был одним из лидеров этнической группировки, замешанной в похищениях бизнесменов и вымогательствах в Санкт-Петербурге. В 1998 году Денисултанова задержали за одно из таких преступлений, но под следствием он пробыл недолго. В январе его отец обменял Динго на солдата-срочника, выкупленного из плена.

Одно время о Динго ничего не было слышно, но летом 2008 года неожиданно для всех он был задержан в Австрии по подозрению в убийстве бывшего охранника главы Чечни Рамзана Кадырова — Умара Исраилова, жившего в Вене.

После конфликта со своим боссом тот подал иск в ЕСПЧ, заявив о якобы известных ему фактах пыток и похищений людей в республике. Динго пытался договориться с экс-охранником, но тот отказался. В результате Умар Исраилов был застрелен неизвестными. Доказать причастность к происшедшему Денисултанова полиция не смогла, поэтому Динго просто депортировали в Россию. Там в 2010 году он был осужден за кражу 7,5 млн руб. у бывшей знакомой и обещание расправиться с ней.

Досрочно освободившись летом 2017 года, Динго под видом французского журналиста приехал в Киев, где встретился с Адамом Осмаевым, пытавшимся организовать покушения на Рамзана Кадырова и президента РФ Владимира Путина.

В ходе разговора в машине Осмаева Денисултанов попытался застрелить его из пистолета. Но находившаяся в той же машине Амина Окуева, жена террориста, тяжело ранила нападавшего из пистолета. Денисултанов оказался в тюремной больнице, а Амину Окуеву убили во время очередного покушения на ее мужа.

В 2019 году Артура Денисултанова вместе с другими заключенными обменяли на пленных украинцев. Прежде чем вернуться домой, он одно время воевал в составе народной милиции ДНР с украинскими формированиями.

В ходе прений, прошедших в конце января, гособвинение запросило для подсудимых Денисултанова и Проценко по семилетнему сроку. Динго на это заявил, что к афере вообще не причастен. Якобы ему за 500 тыс. руб. предложили выступить курьером и передать сумку с неизвестной суммой денег другому человеку для обмена, что он и сделал.

Найденные у него дома 7 млн руб., по версии подсудимого, являлись не частью похищенного, а его личными накоплениями. По версии Динго, во время следствия из этой суммы пропал почти миллион.

Потерпел под следствием и Проценко, также отрицавший свою вину. По словам брокера, пока он сидел в «Бутырке», кто-то, воспользовавшись его телефоном, похитил его биткойны. Проценко обратился по этому поводу в полицию, но злоумышленников не нашли.

Выступая с последним словом, Динго отметил, что вправе рассчитывать на снисхождение суда, так как является участником боевых действий, служил России и отмечен наградами. Какими именно, он не уточнил, так как, по его словам, соответствующие указы являлись секретными.

Учитывая заслуги Денисултанова и состояние его здоровья, суд назначил ему шесть лет общего режима, тогда как Проценко получил такой же срок, но строгого режима. Обоих также оштрафовали на 200 тыс. руб.

Адвокат Денисултанова Алексей Цыганов воздержался от комментариев по делу, лишь заявив “Ъ”, что обжалует приговор, как только получат его описательную и мотивировочную части.

Алексей Соковнин