Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подержанные машины тянут рынок вверх

В январе в Петербурге отмечен рост продаж бывших в употреблении автомобилей

Продажи легковых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в январе выросли по сравнению с показателем за январь прошлого года на 10,6%, до 11 891 единиц, новых автомобилей — снизились на 53,6%, до 2317 штук. Эксперты отмечают положительные тенденции на рынке, но объясняют их кратковременным эффектом программ господдержки.

В Петербурге в 2022 году произошел трехкратный рост доли машин с пробегом в выдачах автокредитов: к концу года она достигла 35% в общем объеме регионального автокредитования

В Петербурге в 2022 году произошел трехкратный рост доли машин с пробегом в выдачах автокредитов: к концу года она достигла 35% в общем объеме регионального автокредитования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Петербурге в 2022 году произошел трехкратный рост доли машин с пробегом в выдачах автокредитов: к концу года она достигла 35% в общем объеме регионального автокредитования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество перерегистраций легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в январе увеличилось по сравнению с январем 2022 года на 10,64%, с 10 747 до 11 891 единицы, сообщает агентство «Автостат Инфо». Продажи новых легковых автомобилей за месяц снизились на 53,6%, с 4994 до 2317 единиц. Доля Петербурга в общероссийском рынке продаж новых автомобилей упала с 5,88 до 4,9%.

Среди моделей лидером на вторичном авторынке был Ford Focus, несмотря на снижение продаж на 5,4%, до 296 штук. Лидером среди брендов был BMW: в городе за месяц продано 968 автомобилей этой марки, на 37% больше, чем год назад.

Рост продаж подержанных авто можно отнести и за счет привлекательности банковских программ автокредитования, считают опрошенные эксперты. Это мнение подтверждается и итогами прошлого года: как сообщили «Ъ-СПб» в банке ВТБ, в Санкт-Петербурге в 2022 году произошел трехкратный рост доли машин с пробегом в выдачах автокредитов: к концу года она достигла 35% в общем объеме регионального автокредитования. В целом за год банк выдал в городе 4 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 6 млрд рублей.

Что касается продаж новых автомобилей, то ассоциация «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группа компаний «Прагматика» фиксируют в январе 2023 года рост индекса контрактования (рассчитывается на основе заключенных и расторгнутых контрактов) в дилерских центрах Петербурга на 19% относительно результата за декабрь прошлого года. В РОАД отмечают, что рост показателя в первый месяц года произошел впервые за шесть лет наблюдений за его динамикой.

«На динамику рынка продолжают оказывать большое влияние государственные программы поддержки. Например, в декабре они были прекращены в начале месяца и продажи замедлились, а в середине января возобновились, что сказалось, в частности, на росте реализации автомобилей Lada — лидера российского авторынка»,— говорит автоэксперт Денис Гаврилов. «В феврале подобную динамику мы уже не увидим. Скорее всего, к концу месяца покупателями будет выбран первичный объем средств, выделенных на госпрограммы в этом году»,— прогнозирует директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Динамика продаж китайских марок будет зависеть от регулярности поставок автомобилей в Россию, отмечает господин Гаврилов. Если с логистикой не будет проблем, то в этом году заметно укрепят свои позиции такие марки, как Changan, Exeed, Omoda. Из новых брендов пока только Omoda влияет на общий результат рынка. «Москвич» и Evolute начнут вносить существенный позитивный вклад только со второго квартала. Несмотря на некоторые положительные тенденции на автомобильном рынке, по итогам первого квартала все равно будет падение в пределах 50%: скажется высокая для нынешнего состояния рынка база прошлогоднего периода с января по март, утверждает эксперт.

Вячеслав Калашников

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...