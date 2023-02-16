Подержанные машины тянут рынок вверх

Продажи легковых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в январе выросли по сравнению с показателем за январь прошлого года на 10,6%, до 11 891 единиц, новых автомобилей — снизились на 53,6%, до 2317 штук. Эксперты отмечают положительные тенденции на рынке, но объясняют их кратковременным эффектом программ господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге в 2022 году произошел трехкратный рост доли машин с пробегом в выдачах автокредитов: к концу года она достигла 35% в общем объеме регионального автокредитования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге в 2022 году произошел трехкратный рост доли машин с пробегом в выдачах автокредитов: к концу года она достигла 35% в общем объеме регионального автокредитования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество перерегистраций легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в январе увеличилось по сравнению с январем 2022 года на 10,64%, с 10 747 до 11 891 единицы, сообщает агентство «Автостат Инфо». Продажи новых легковых автомобилей за месяц снизились на 53,6%, с 4994 до 2317 единиц. Доля Петербурга в общероссийском рынке продаж новых автомобилей упала с 5,88 до 4,9%.

Среди моделей лидером на вторичном авторынке был Ford Focus, несмотря на снижение продаж на 5,4%, до 296 штук. Лидером среди брендов был BMW: в городе за месяц продано 968 автомобилей этой марки, на 37% больше, чем год назад.

Рост продаж подержанных авто можно отнести и за счет привлекательности банковских программ автокредитования, считают опрошенные эксперты. Это мнение подтверждается и итогами прошлого года: как сообщили «Ъ-СПб» в банке ВТБ, в Санкт-Петербурге в 2022 году произошел трехкратный рост доли машин с пробегом в выдачах автокредитов: к концу года она достигла 35% в общем объеме регионального автокредитования. В целом за год банк выдал в городе 4 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 6 млрд рублей.

Что касается продаж новых автомобилей, то ассоциация «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группа компаний «Прагматика» фиксируют в январе 2023 года рост индекса контрактования (рассчитывается на основе заключенных и расторгнутых контрактов) в дилерских центрах Петербурга на 19% относительно результата за декабрь прошлого года. В РОАД отмечают, что рост показателя в первый месяц года произошел впервые за шесть лет наблюдений за его динамикой.

«На динамику рынка продолжают оказывать большое влияние государственные программы поддержки. Например, в декабре они были прекращены в начале месяца и продажи замедлились, а в середине января возобновились, что сказалось, в частности, на росте реализации автомобилей Lada — лидера российского авторынка»,— говорит автоэксперт Денис Гаврилов. «В феврале подобную динамику мы уже не увидим. Скорее всего, к концу месяца покупателями будет выбран первичный объем средств, выделенных на госпрограммы в этом году»,— прогнозирует директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Динамика продаж китайских марок будет зависеть от регулярности поставок автомобилей в Россию, отмечает господин Гаврилов. Если с логистикой не будет проблем, то в этом году заметно укрепят свои позиции такие марки, как Changan, Exeed, Omoda. Из новых брендов пока только Omoda влияет на общий результат рынка. «Москвич» и Evolute начнут вносить существенный позитивный вклад только со второго квартала. Несмотря на некоторые положительные тенденции на автомобильном рынке, по итогам первого квартала все равно будет падение в пределах 50%: скажется высокая для нынешнего состояния рынка база прошлогоднего периода с января по март, утверждает эксперт.

Вячеслав Калашников