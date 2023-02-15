Брал квартирами, ими и отдал

Как стало известно «Ъ», по иску Генпрокуратуры у бывшего полковника внутренних войск МВД (ВВ, преобразованы в Росгвардию) Игоря Долгих конфисковали пять квартир. По версии следствия, он мог получить недвижимость и средства на ее приобретение в качестве взяток от застройщиков, которые не выполнили свои обязательства перед стражами порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замначальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД (Росгвардии) России Игорь Долгих

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший замначальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД (Росгвардии) России Игорь Долгих

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иск первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина к индивидуальному предпринимателю Игорю Долгих, который до мая 2014 года занимал должность заместителя начальника управления расквартирования и строительства главного командования внутренних войск МВД России, а затем был уволен в запас, и его сестре Ирине удовлетворил Головинский райсуд Москвы.

О совершении полковником Долгих коррупционного правонарушения в Генпрокуратуре узнали, надзирая за расследованием его уголовного дела.

Изначально расследование велось следственным департаментом МВД России, который в марте 2018 года возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Обида Ясинова, возглавлявшего АО «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5). Компания строила в подмосковном Железнодорожном жилой комплекс «Леоновский парк», состоящий из шести 17-этажных высоток, четырех малоэтажных домов, а также возводила детский сад и две школы.

Военные вложили в этот проект почти 5,6 млрд руб., за которые в ЖК им должны были выделить 1678 квартир (более 50% от всего объема строительства). Остальные квадратные метры предназначались другим соинвесторам проекта. Однако к 2016 году — сроку истечения договора порядка 400 квартир Росгвардия так и не получила, а многие другие имели существенные недоделки.

Обида Ясинова заподозрили в мошенничестве, а затем обвинили в даче взяток (ст. 291 УК РФ) в виде двух квартир и нежилых помещений за покровительство тогдашнему главе Балашихи Евгению Жиркову. Оба были приговорены в итоге к семи и девяти годам лишения свободы.

Расследование же, связанное с «Леоновским парком», по решению Генпрокуратуры оказалось в центральном аппарате СКР.

Обид Ясинов, решивший сотрудничать со следствием, дал показания о том, что с помощью недвижимости отблагодарил не только Евгения Жиркова, но и офицера Долгих. В распоряжении последнего оказалось пять незадекларированных квартир в Москве и области, а также нежилое помещение.

В ноябре прошлого года Игоря Долгих и двух его предполагаемых сообщников по обвинению в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК) арестовал Басманный райсуд. Недавно меры пресечения им были продлены до середины апреля.

В Головинский суд надзор представил данные о том, что офицером Долгих было приобретено шесть объектов недвижимости в многоквартирных жилых домах, «построенных в целях обеспечения жильем военнослужащих ВВ МВД России». При этом, по данным Генпрокуратуры, информация о фактическом владении и пользовании этим имуществом Игорем Долгих скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались.

С целью уклонения от необходимости декларирования и сокрытия реального имущественного положения право собственности на объекты, фактически принадлежащие Игорю Долгих и приобретенные на его незаконные доходы, регистрировалось на его сестру Ирину Долгих.

Ответчики Долгих, как и другие, требовали отклонить иск, так как надзор якобы нарушил срок исковой давности, составляющий три года. Однако суд пришел к выводу: исходить нужно из того, что Игорь Долгих скрывал коррупционный доход в виде недвижимости, пока его не обнаружили в прошлом году в рамках расследования и надзора за ним, таким образом, нарушений допущено не было.

Доводы стороны ответчиков о том, что имущество приобретено на законные доходы, суд не принял, поскольку стоимость активов в несколько раз превышает размер совокупного законного дохода брата с сестрой. Доказательств же того, что законная трудовая деятельность ответчиков приносила им доход, позволявший приобрести спорное имущество, Игорь и Ирина Долгих не представили.

Доводы Ирины Долгих о том, что она самостоятельно приобрела недвижимость на свои сбережения, а также на деньги, полученные от родителей, суд отклонил, так как договора займа, вкладов, поступления денежных средств от продажи имущества, дарения денег, справки о доходах и проч. она не представила.

Между тем другой суд, Тушинский, удовлетворил еще один иск Анатолия Разинкина — к владельцу МСМ-5 Обиду Ясинову и главному бухгалтеру компании Александру Гладышеву, взыскав с них ущерб, нанесенный преступлением. Речь идет о том, что ответчики, а также гендиректор компании Сергей Качалин (претензии к нему сняли, так как предприниматель умер), с сентября 2011 по июль 2012 года уклонились от уплаты налогов на 72 млн 191 тыс. руб., заключив фиктивные договора МСМ-5 с ООО «Профи».

Николай Сергеев