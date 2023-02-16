Казанские поступили как питерские

В среду две лучшие команды текущего сезона Единой лиги ВТБ — ЦСКА и УНИКС — сошлись в очередном очном противостоянии. В битве московского и казанского гигантов победу одержали казанцы: УНИКС победил со счетом 112:104. Для ЦСКА это лишь второе поражение в сезоне. А у УНИКСа появился шанс оспорить первенство по итогам регулярного чемпионата.

Противостояние московского и казанского грандов давно стало своего рода классикой российского баскетбола. Да, можно вспомнить, что УНИКС почти всегда проигрывает армейцам (баланс встреч в рамках лиги ВТБ 24:7 в пользу ЦСКА) и что два первых матча «регулярки» текущего сезона казанцы тоже проиграли. Но можно также вспомнить о том, что именно матчи против УНИКСа ЦСКА в последние годы даются тяжелее всего. Один из них надолго останется в памяти болельщиков: в феврале 2022 года армейцы и казанцы выдали шоу с тремя овертаймами. Героем того матча стал Марио Хезонья, который и принес победу казанцам.

В новом сезоне ЦСКА ответил двумя победами. Впрочем, последняя из них (УНИКС в ней уступил с разницей всего в два очка) была достигнута так трудно, что были все основания считать, что ее исход не дал окончательного ответа на вопрос, кто сильнее.

Два упомянутых поражения УНИКСа от ЦСКА по ходу регулярного чемпионата не могли не повлиять на настрой казанской команды перед матчем с армейцами. Очевидно, что наставник УНИКСа Велимир Перасович хотел реванша за былые неудачи. Тем более что ЦСКА все-таки оказался не столь уж неуязвимым, как представлялось по ходу всего первенства — в начале февраля рекордная победная серия армейцев (она составила 24 матча) прервалась в игре против «Зенита».

Армейцы, впрочем, даже не думали играть в поддавки с УНИКСом и с первых минут нагрузили соперника своими сильнейшими козырями. Один из них — игра в «краску» на Николу Милутинова. Как правило, этот ход армейцев их соперниками не бьется. Но в среду была другая история. Игра на Милутинова, его действия должного эффекта не давали. Ведь «большие» УНИКСа вполне эффективно справлялись с Милутиновым. А еще лидер и джокер ЦСКА — Алексей Швед и Каспер Уэйр соответственно — тоже выдающейся результативностью не радовали.

Однако на первую, абсолютно равную по качеству исполнения командами, десятиминутку ЦСКА хватило. Но следующую ЦСКА проиграл со счетом 18:34. Гости просто не могли справиться с эффективностью казанцев. А эффективны были они все — практически любой из выходивших на паркет игроков УНИКСа набирал очки. Особенно хорошо получалось у Ненада Димитриевича и Дэрила Мейкона. В итоге у УНИКСа образовался профицит в 17 очков к большому перерыву.

Солидный, что и говорить, запас, но в противостоянии с ЦСКА даже он не дает никаких гарантий. И армейцы медленно, шаг за шагом, стали отгрызать этот дефицит. ЦСКА удалось в полной мере включить в игру Милутинова, стал набирать очки (по большей части на фолах) Швед, наладил прицел Уэйр.

За пять минут до сирены от перевеса УНИКСа осталось всего пять очков. А за минуту до окончания основного времени, после броска Деяна Давидоваца, и вовсе одно. В итоге все свелось к нервной концовке, вылившейся в овертайм. Его героем стал Луи Лабери. На протяжении почти всего матча француз был малозаметен. Но именно самые важные секунды он отыграл великолепно, обеспечив своей команде перевес, позволивший УНИКСу впервые в сезоне обыграть ЦСКА. Казанцы победили со счетом 112:104 и сохранили реальные шансы на то, чтобы стать первыми по итогам регулярного чемпионата.

Александр Петров