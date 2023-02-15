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Коммерсантъ FM
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«На одном дыхании актеров и зрителей»

Дмитрий Буткевич — о спектакле «Двадцать третий»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о премьере в «Мастерской Фоменко», которая заставляет зал и плакать, и смеяться.

Фото: Лариса Герасимчук

Фото: Лариса Герасимчук

Мне довелось побывать на премьерном показе спектакля «Двадцать третий» в Московском театре «Мастерская П.Н. Фоменко». Это инсценировка прозаического произведения Эриха Марии Ремарка, которое редко, как говорят специалисты, появляется на сцене — «Черный обелиск».

Название пьесы — год, в котором происходит действие романа. Ровно сто лет назад. Провинциальный немецкий городок. Как всегда у Ремарка, герои постоянно пьют, очень много курят, посещают публичный дом, страдают от ощущения потерянности и ненужности и пытаются разобраться в хаосе Веймарской республики. «Потерянное поколение» меж двух войн, как везде у Ремарка. Но в этом произведении автобиографическая основа выражена ярче всего. Как и главный герой, Ремарк коротко был учителем начальной школы, продавал надгробия, был органистом в больнице, сменил множество профессий.

На сцене постоянно горят цифры «1923», и на электронном экране меняется, стремительно вырастая, курс доллара к марке. Сценография Александра Боровского, режиссура Евгения Каменьковича. Инсценировка Юрия Буторина и Владимира Топцова, которые и играют главных героев — содержателей похоронной конторы. Собственно, «черный обелиск» — это огромный надгробный памятник, символ времени.

3,5 часа проходят буквально на одном дыхании и актеров, и зрителей. Зал часто смеется, почти так же часто почти плачет. Актеры очень пластичны (балетмейстер Гия Бердзенишвили). Они поют, весьма недурно (музыкальное оформление Андрея Борисова). Трехцветная комбинация декораций-сегментированных конструкций (черный цвет— для антуража похоронной конторы, желтый — для психбольницы, ослепительно-красный — для борделя, будто Марк Ротко плеснул красками на холст). И свет, как всегда у Дамира Исмагилова, является участником представления.

Не скрою, мне было особенно приятно увидеть на сцене всех трех молодых актеров из прошлого выпуска Экспериментальной мастерской Каменьковича-Крымова в ГИТИСе, которые попали в труппу «фоменок». Я помню Александра Моровова, Вениамина Краснянского и Александру Кесельман еще студентами, в курсовых спектаклях. Поверьте уж мне на слово, они уже тогда выделялись.

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