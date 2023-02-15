«Это узнаваемость и признание»

«Твердые знаки» — традиционная бизнес-премия издания «Коммерсантъ-Удмуртия», региональный аналог федеральной премии «Коммерсантъ года». В этом году она пройдет в Удмуртии во второй раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победители премии "Твердые знаки-2021" в номинации "Бизнес в эпоху пандемии" - сеть кафе "Горячий пельмень" и лавок домашней еды "Братья Кононовы"

Победители премии "Твердые знаки-2021" в номинации "Бизнес в эпоху пандемии" - сеть кафе "Горячий пельмень" и лавок домашней еды "Братья Кононовы"



Компании Удмуртии активно оставляют заявки на участие в премии. Среди них есть и победители «Твердых знаков» 2021 года. О том, что им дало участие в предыдущей премии издания «Коммерсантъ-Удмуртия» и для чего они вновь решили представить свои проекты, мы спросили у самих представителей бизнеса:

Алексей Кононов, совладелец сети кафе-пельменных «Горячий пельмень», лавок домашней еды и кондитерского производства «Братья Кононовы», победитель премии «Твердые знаки-2021» в номинации «Бизнес в эпоху пандемии»:

«Мы участвуем в бизнес-премии “Твердые знаки” для того, чтобы больше людей познакомилось с нашим новым проектом, которому нет конкурентов на данный момент. Это дает охват еще большей аудитории, узнаваемость нашего бренда, признание со стороны авторитетных бизнес-СМИ нашей кропотливой работы на благо Удмуртии. Все это в конечном итоге мотивирует развиваться и улучшать наши бизнес-проекты.

Мы за объединение предпринимательского сообщества Удмуртии и считаем, что наша сила не в конкуренции, а именно в объединении и поддержке друг друга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победители премии "Твердые знаки-2021" в номинации «Лучший сервис В2С» этнокомплекс "Бобровая долина"

Фото: Амир Закиров Победители премии "Твердые знаки-2021" в номинации «Лучший сервис В2С» этнокомплекс "Бобровая долина"

Фото: Амир Закиров

Екатерина Меркушева, руководитель этнокомплекса «Бобровая долина», победитель премии «Твердые знаки-2021» в номинации «Лучший сервис В2С»:

«Во-первых, участие в бизнес-премии — это дополнительная возможность добавить узнаваемости бренду. Все мы прекрасно понимаем, что репутация создается долго, но ее очень легко потерять. Именно поэтому признание компании лидерами, например, такими как "Коммерсантъ-Удмуртия", дает ей возможность развиваться и формировать репутацию.

Во-вторых, когда у компании сложилась хорошая репутация, то лояльность гостей, сотрудников, партнеров возрастает в разы. Когда люди слышат, что у компании есть признание, это влияет на их посещаемость. Мы поняли, что из 100% опрошенных 50% приходят, благодаря рекомендациям. Подкрепляя рекомендации признанием на уровне независимых экспертов, мы заполняем информационный вакуум о том, какой сервис в данной компании.

В-третьих, участие в бизнес-премии “Твердые знаки” — это еще одна возможность получить бесплатную информационную поддержку своего проекта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победители премии "Твердые знаки-2021" в номинации “Лучший В2В-сервис” компания "Квиктранс" (слева)

Фото: Амир Закиров Победители премии "Твердые знаки-2021" в номинации “Лучший В2В-сервис” компания "Квиктранс" (слева)

Фото: Амир Закиров

Софья Кудрявцева, руководитель отдела развития компании «Квиктранс»:

«В прошлой премии в 2021 году мы выиграли в номинации “Лучший В2В-сервис”. Участие в подобных мероприятиях — это для нас портфолио, которое в нынешних реалиях говорит за компанию. Те, у кого оно есть, всегда выигрывают перед теми, у кого его нет. Мы всегда стараемся участвовать в подобных мероприятиях: акселераторах, обучениях, премиях, конкурсах. Все они заставляют коллектив работать, размышлять нестандартно, разнообразит привычные действия, а это всегда приветствуется в коллективе. В хорошем смысле слова заставляет взбодриться, встряхивает коллектив».

«Коммерсантъ-Удмуртия» приглашает к участию представителей малого, среднего и крупного бизнеса, которые ведут свою деятельность на территории Удмуртии. Отбор победителей будет проходить на конкурсной основе. Судьбу участников решит экспертный совет.

Премия будет вручаться за проекты в следующих номинациях:

«Цифровые решения компаний»

«Лучший сервис в B2B-секторе»

«Лучший сервис в B2C-секторе. Малый и средний бизнес»

«Социальная ответственность бизнеса и ESG-принципы»

«Импортозамещение. Крупный бизнес»

«Импортозамещение. Малый и средний бизнес»

«Новые рынки. Крупный бизнес»

«Новые рынки. Малый и средний бизнес»

«Лучший девелоперский проект года»

«Комфортная среда»

Участие в премии бесплатное. Главное условие – подробно рассказать в заявке о своем проекте, запущенном или реализованном в Удмуртской Республике период с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2022 года. Заявки принимаются до 28 февраля 2023 года.

Все подробности на https://udmpro.kommersant.ru/tverdye-znaki

Организатор конкурса: Centre digital & media (ООО «Центр ДМ») — один из крупнейших медиахолдингов Удмуртии, в состав которого входят сайт «Коммерсантъ-Удмуртия», портал IZHLIFE.RU, еженедельная газета «ЯСНО!», ижевский сайт KP.RU, радиостанции «Адам», «Комсомольская правда» - Ижевск» и «Наше радио» - Ижевск», а также Агентство бизнес-решений.

Конкурс проводится при поддержке банка ПСБ.

Партнер проекта БКС Мир инвестиций

Партнер проекта АС-Проект

Партнер проекта АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер»

Партнер проекта Союз «Торгово-промышленная палата Удмуртской Республики»

Сроки проведения премии: с 01.12.2022 по 30.03.2023. 18+