«Это узнаваемость и признание»

«Твердые знаки» — традиционная бизнес-премия издания «Коммерсантъ-Удмуртия», региональный аналог федеральной премии «Коммерсантъ года». В этом году она пройдет в Удмуртии во второй раз.
Победители премии "Твердые знаки-2021" в номинации "Бизнес в эпоху пандемии" - сеть кафе "Горячий пельмень" и лавок домашней еды "Братья Кононовы"
Компании Удмуртии активно оставляют заявки на участие в премии. Среди них есть и победители «Твердых знаков» 2021 года. О том, что им дало участие в предыдущей премии издания «Коммерсантъ-Удмуртия» и для чего они вновь решили представить свои проекты, мы спросили у самих представителей бизнеса:
Алексей Кононов, совладелец сети кафе-пельменных «Горячий пельмень», лавок домашней еды и кондитерского производства «Братья Кононовы», победитель премии «Твердые знаки-2021» в номинации «Бизнес в эпоху пандемии»:
«Мы участвуем в бизнес-премии “Твердые знаки” для того, чтобы больше людей познакомилось с нашим новым проектом, которому нет конкурентов на данный момент. Это дает охват еще большей аудитории, узнаваемость нашего бренда, признание со стороны авторитетных бизнес-СМИ нашей кропотливой работы на благо Удмуртии. Все это в конечном итоге мотивирует развиваться и улучшать наши бизнес-проекты.
Мы за объединение предпринимательского сообщества Удмуртии и считаем, что наша сила не в конкуренции, а именно в объединении и поддержке друг друга».
Победители премии "Твердые знаки-2021" в номинации «Лучший сервис В2С» этнокомплекс "Бобровая долина"
Фото: Амир Закиров
Екатерина Меркушева, руководитель этнокомплекса «Бобровая долина», победитель премии «Твердые знаки-2021» в номинации «Лучший сервис В2С»:
«Во-первых, участие в бизнес-премии — это дополнительная возможность добавить узнаваемости бренду. Все мы прекрасно понимаем, что репутация создается долго, но ее очень легко потерять. Именно поэтому признание компании лидерами, например, такими как "Коммерсантъ-Удмуртия", дает ей возможность развиваться и формировать репутацию.
Во-вторых, когда у компании сложилась хорошая репутация, то лояльность гостей, сотрудников, партнеров возрастает в разы. Когда люди слышат, что у компании есть признание, это влияет на их посещаемость. Мы поняли, что из 100% опрошенных 50% приходят, благодаря рекомендациям. Подкрепляя рекомендации признанием на уровне независимых экспертов, мы заполняем информационный вакуум о том, какой сервис в данной компании.
В-третьих, участие в бизнес-премии “Твердые знаки” — это еще одна возможность получить бесплатную информационную поддержку своего проекта».
Победители премии "Твердые знаки-2021" в номинации “Лучший В2В-сервис” компания "Квиктранс" (слева)
Фото: Амир Закиров
Софья Кудрявцева, руководитель отдела развития компании «Квиктранс»:
«В прошлой премии в 2021 году мы выиграли в номинации “Лучший В2В-сервис”. Участие в подобных мероприятиях — это для нас портфолио, которое в нынешних реалиях говорит за компанию. Те, у кого оно есть, всегда выигрывают перед теми, у кого его нет. Мы всегда стараемся участвовать в подобных мероприятиях: акселераторах, обучениях, премиях, конкурсах. Все они заставляют коллектив работать, размышлять нестандартно, разнообразит привычные действия, а это всегда приветствуется в коллективе. В хорошем смысле слова заставляет взбодриться, встряхивает коллектив».
«Коммерсантъ-Удмуртия» приглашает к участию представителей малого, среднего и крупного бизнеса, которые ведут свою деятельность на территории Удмуртии. Отбор победителей будет проходить на конкурсной основе. Судьбу участников решит экспертный совет.
Премия будет вручаться за проекты в следующих номинациях:
- «Цифровые решения компаний»
- «Лучший сервис в B2B-секторе»
- «Лучший сервис в B2C-секторе. Малый и средний бизнес»
- «Социальная ответственность бизнеса и ESG-принципы»
- «Импортозамещение. Крупный бизнес»
- «Импортозамещение. Малый и средний бизнес»
- «Новые рынки. Крупный бизнес»
- «Новые рынки. Малый и средний бизнес»
- «Лучший девелоперский проект года»
- «Комфортная среда»
Участие в премии бесплатное. Главное условие – подробно рассказать в заявке о своем проекте, запущенном или реализованном в Удмуртской Республике период с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2022 года. Заявки принимаются до 28 февраля 2023 года.
Все подробности на https://udmpro.kommersant.ru/tverdye-znaki
Организатор конкурса: Centre digital & media (ООО «Центр ДМ») — один из крупнейших медиахолдингов Удмуртии, в состав которого входят сайт «Коммерсантъ-Удмуртия», портал IZHLIFE.RU, еженедельная газета «ЯСНО!», ижевский сайт KP.RU, радиостанции «Адам», «Комсомольская правда» - Ижевск» и «Наше радио» - Ижевск», а также Агентство бизнес-решений.
Конкурс проводится при поддержке банка ПСБ.
Партнер проекта БКС Мир инвестиций
Партнер проекта АС-Проект
Партнер проекта АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер»
Партнер проекта Союз «Торгово-промышленная палата Удмуртской Республики»
Сроки проведения премии: с 01.12.2022 по 30.03.2023. 18+