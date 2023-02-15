Airbnb впервые закончил год с прибылью

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb по итогам 2022 года получил прибыль в размере $1,9 млрд (.pdf). Это первый год за все время существования компании, когда она получила прибыль. Годом ранее у Airbnb был годовой убыток в $352 млн.

В компании отмечают, что на результатах положительно сказался рост международного туризма в четвертом квартале. Причем спрос на услуги сервиса оставался устойчивым на протяжении всего года и во всех регионах присутствия его услуг, во многих случаях аренда была долгосрочной (от 28 ночей). За год выросло и число предлагаемых через Airbnb жилых объектов — на 900 тыс., и теперь у сервиса 6,6 млн объектов для аренды.

В последние три месяца года Airbnb получил прибыль $319 млн, что почти в два раза больше, чем ожидали аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, и это самый высокий показатель для четвертого квартала. Выручка сервиса в этот период выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила $1,9 млрд, а по итогам всего 2022 года увеличилась на 40% и достигла $8,4 млрд. Общая стоимость бронирований выросла в 2022 году на 35% и составила $63,2 млрд. Число бронирований за год увеличилось на 31%, до 393,7 млн.

Airbnb ожидает высокий спрос на свои услуги и в 2023 году, отмечая, что европейские туристы начали раньше бронировать свой летний отдых. Растет активность на туристическом рынке Латинской Америки, и продолжается укрепление азиатско-тихоокеанского рынка. Компания ожидает получить по итогам первого квартала выручку от $1,75 млрд до $1,82 млрд, что на 16–21% больше, чем годом ранее. Акции компании на бирже NASDAQ растут почти на 4%.

Алена Миклашевская