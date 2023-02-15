Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии за фейки об армии

Журналистку RusNews Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по обвинению в распространении недостоверных сведений об армии РФ (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Эту информацию «Ъ-Сибирь» подтвердила защита Марии Пономаренко. Гособвинение запрашивало для нее 9 лет лишения свободы и запрет для обвиняемой в течение пяти лет вести публичную деятельность в интернете. Это требование суд также поддержал.
Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ
Ранее сообщалось, что дело было возбуждено после публикации Марии Пономаренко в соцсетях. Журналистка была задержана в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года. Затем она была доставлена в Барнаул, где и рассматривается дело.