Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии за фейки об армии

Журналистку RusNews Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по обвинению в распространении недостоверных сведений об армии РФ (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Эту информацию «Ъ-Сибирь» подтвердила защита Марии Пономаренко. Гособвинение запрашивало для нее 9 лет лишения свободы и запрет для обвиняемой в течение пяти лет вести публичную деятельность в интернете. Это требование суд также поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что дело было возбуждено после публикации Марии Пономаренко в соцсетях. Журналистка была задержана в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года. Затем она была доставлена в Барнаул, где и рассматривается дело.

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Оксана Павлова