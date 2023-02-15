Бизнес просит дебюрократизации пошире

Законопроект поддерживают в «Деловой России»: «Фактически сложилась ситуация, когда предприниматели вынуждены в разных формах отчетности предоставлять в государственные органы одни и те же сведения,— отмечает член генерального совета организации Сергей Гебель.— При этом формы регулярно меняются, у них разные сроки, а за нарушение предусмотрена довольно серьезная ответственность. В результате из-за отсутствия развитого межведомственного взаимодействия предприниматели несут повышенную финансовую нагрузку». Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в перечне не будет показателей, статистическую информацию по которым можно сформировать с использованием административных данных. Список будет составлен так, чтобы большинству субъектов МСП не приходилось отчитываться более четырех раз в год, подчеркивают авторы инициативы. Учитывая потенциальные преимущества от снижения бюрократической нагрузки на сектор, в «Деловой России» полагают, что подобную практику стоит развернуть не только на малые и средние предприятия, но и на весь остальной российский бизнес.

Кристина Боровикова, Диана Галиева