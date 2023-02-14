ЦБ cообщил о сокращении средств россиян на рублевых счетах в январе

Рублевые средства россиян в банках в январе сократились в большей степени на счетах до востребования — тех, с которых деньги можно снять по первому требованию. Это следует из предварительных данных Центробанка (.pdf). Аналитики ожидают более умеренного притока средств физлиц на рублевые депозиты в сравнении с 2022 годом.

ЦБ также прогнозирует замедление девалютизации депозитов россиян, поскольку объем долларовых средств физлиц постепенно сокращается, а расположенность населения к вкладам в юанях растет.

По данным регулятора, объем возврата наличных денег в банки после январских праздников снизился по сравнению с 2022 годом. Однако затем ЦБ зафиксировал увеличение спроса на наличные деньги. За январь 2023 года приток ликвидности в банки по этому фактору составил 0,17 трлн руб.

Лусине Баласян