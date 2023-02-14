Евгений Пригожин признал создание «фабрики троллей»

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал, что создал и длительное время управлял «Агентством интернет-исследований», также известным как «фабрика троллей». По его словам, он создал «фабрику троллей» «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я никогда не был просто финансистом ''Агентства интернет-исследований. Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время''»,— сказал господин Пригожин в ответ на вопрос Der Spiegel и группы журналистов других западных изданий, его слова приводит его пресс-служба.

Кроме того, Евгений Пригожин признал, что он предоставил помещение для работы блогеров из «Киберфронта Z». По словам бизнесмена, изначально он предложил им «посильную финансовую помощь». «К сожалению, они отказались, но так как у меня имеется свободное помещение рядом с моим офисом, то я с удовольствием безвозмездно передал его им в качестве штаб-квартиры»,— сообщил он.

Журналисты Der Spiegel назвали «Киберфронт Z» «новой армией троллей», которая действует после начала военной операции на Украине. По словам журналистов, члены «Киберфронта» встречаются в баре Евгения Пригожина.

Власти США обвиняли «фабрику троллей» во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. По данным американских властей, «Агентство интернет-исследований» создавало поддельные аккаунты в социальных сетях, через которые распространяло пропаганду, дезинформацию, а также пыталось манипулировать общественным мнением. Они называли основателем и руководителем «фабрики» Евгения Пригожина.

Представитель бизнесмена тогда заявил РБК, что ни компания Евгения Пригожина «Конкорд», ни иные принадлежащие ему структуры «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы».

Ранее господин Пригожин отрицал свою связь с ЧВК «Вагнер». В сентября 2022 года он признал, что создал частную военную компанию в 2014 году.

Анастасия Ларина