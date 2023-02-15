«О падении цен говорить преждевременно»

По итогам декабря 2022 года средневзвешенная цена предложения на первичном рынке жилья в Ярославле составила 92695 руб. Это на 18,8% больше, чем в декабре 2021 года. О том, как меняется рынок жилой недвижимости и стоит ли ждать дальнейшего изменения цен, «Ъ-Ярославль» рассказал генеральный директор ГК «Метро» Дмитрий Сирый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ГК «Метро» Дмитрий Сирый

Генеральный директор ГК «Метро» Дмитрий Сирый



«Рост цен на недвижимость, начавшийся в 2020 году, остановился летом прошлого года, кратковременный скачок наблюдался в сентябре-октябре. Цены достигли пика, и сейчас мы наблюдаем своего рода плато с незначительными колебаниями цен.

При этом необходимо понимать, что предложение не увеличивается. В декабре 2022 года в городской черте Ярославля было представлено в продаже на четверть меньше квартир, чем в декабре 2021-го. А если сравнить с декабрем 2019-го, то снижение объемов предложения составило более 55%. За эти три года средняя стоимость 1 кв.м. по Ярославлю выросла на 77%.

В пригородных ЖК (Ярославский район) динамика цен несколько отличается. Средневзвешенная стоимость 1 кв.м. в предложении в декабре составила 79120 руб. По отношению к третьему кварталу 2022 года стоимость метра выросла на 1,3%, а по сравнению с декабрем 2021 года — на 18,5%. Разрыв цен с городской чертой — почти 15%.

Объемы предложения в пригороде показывают положительную динамику по сравнению с городской чертой Ярославля. В июне 2022 года число квартир в продаже превысило 1000 квартир, текущий объем предложения за год вырос на 60%.

И именно в пригороде мы увидели «первых ласточек» изменения динамики цен. В конце лета на рынок вышел новый проект с ценой за 1 кв.м. ниже 80 тыс. руб.

Если же говорить об изменениях спроса, то, по сравнению с ажиотажными показателями 2020-2021 годов, он, конечно, упал. Но меньше, чем ожидалось. Летом оптимистичным виделся прогноз о снижении на 25-30%, по итогам 9 месяцев продажи относительно аналогичного периода 2021 года сократились на 20%.

На самом деле сейчас сложилась несколько парадоксальная ситуация. Соотношение спроса и предложения не дает оснований говорить о значительном изменении цен. Причем, ни в сторону снижения, ни в сторону повышения. Ипотечные ставки выросли, доходы населения точно не растут, а уровень цен и так достаточно высок. Это должно толкать цены и спрос вниз.

Но при этом нужно учитывать, что с 2019 года себестоимость строительства в среднем выросла процентов так на 40. Если 3-4 года назад речь шла о 38-39 тыс. руб. за кв.м. при строительстве многоэтажного дома, то сейчас это выше 50 тыс. руб. К тому же раньше не надо было закладывать потенциальную ликвидность не менее 20%, как это требуется при проектном финансировании. Плюс риски, связанные с возможным ростом цен на стройматериалы, в 2020-2021 годах они били все возможные и невозможные рекорды. Получается, что потенциал на снижение цен на первичном рынке жилья не превышает 10-15%.

«Вторичка» же держит стоимость с оглядкой на первичный рынок. В крупных городах, где переоцененность квартир на вторичном рынке выше, снижение цен уже пошло, но не быстро.

Если помните, то в 2015-2016 годах цены снижались, но медленными темпами. В среднем по Ярославлю с декабря 2014-го по декабрь 2016-го снижение составило порядка 13%, из которых почти 9% пришлось на 2015 год.

Сейчас снижение также будет происходить постепенно. О явном падении цен пока говорить преждевременно».