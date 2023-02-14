Glorax приостановила проект общественно-деловой инфраструктуры в Петербурге

Строительная компания Glorax отложила дальнейшую работу над проектом создания общественно-деловой инфраструктуры в Санкт-Петербурге с объемом инвестиций в 73,3 млрд рублей. Об этом рассказал первый вице-президент и совладелец компании Александр Андрианов.

«Здесь действует соглашение о намерениях, которое ни к чему не обязывает компанию. С учетом текущий реалий и ситуации на рынке коммерческой недвижимости, мы отложили реализации этого проекта»,— сказал господин Андрианов в интервью «Интерфаксу».

Проект предполагает создание общего пространства, объединяющего жилую, деловую и коммерческую недвижимость. В качестве локации для стройки Glorax рассматривает в том числе намывные территории Васильевского острова.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте