8 марта исполняется 64 года основателю издательского дома и газеты «Коммерсантъ» Владимиру Яковлеву

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Фото: из личного архива Владимира Яковлева Владимир Яковлев

Фото: из личного архива Владимира Яковлева

Его поздравляет скульптор Андрей Налич:

— Володя, поздравляю тебя с днем рождения! Ты первым купил мою скульптуру человека, разрывающего грудь, с выставки в Манеже, потом мы сделали ее в большом размере и поставили в холле «Коммерсанта». Я был на седьмом небе от счастья. Это соответствовало духу твоего Дома. Потом мы делали интерьеры первого “Ъ” на Врубеля, выбирали ручку на двери “Ъ”, были варианты «Фиги», «Кулака», «Открытой ладони», но в итоге взяли некий слепок открытой руки — это был слепок руки моего сына Паши. Эта рука до сих пор переезжает во все здания “Ъ”. У меня только хорошие воспоминания о том времени. Володя, хочу пожелать тебе здоровья — а чего уж, так все это делают! Но еще больше — правильного выбора в искусстве, как ты умеешь это делать. Будешь у нас в районе — заходи, подарю что захочешь прямо с полки. С днем рождения, еще раз здоровья, всем близким — привет!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»