«Молот» закрепился в зоне плей-офф

Пермский хоккейный клуб «Молот» продолжает успешно выступать на выезде. В понедельник подопечные Сергея Бердникова обыграли в Кургане местный клуб «Зауралье» со счетом 3:1. Голы в пермской команде забросили Илья Чефанов, Никита Кирьянов и Даниил Сероух. Это вторая победа в гостях подряд.

При этом «Молот» до окончания игрового дня уже находился на 14 месте в турнирной таблице и упрочил свои шансы на попадание в плей-офф.

Пермякам до финиша регулярного чемпионат ВХЛ остается провести две игры. Следующий матч состоится в Челябинске 15 февраля.