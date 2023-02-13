«Башспирту» добавили градус

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, мошенничестве и растрате в государственном АО «Башспирт». По данным следствия, в 2019–2020 годах должностные лица предприятия нанесли «Башспирту» ущерб на сумму свыше 400 млн руб. Как сообщили в ведомстве, в частности, по завышенным ценам приобретались товары и услуги, брались в аренду помещения для розничной сети магазинов «Тантана». Бывший гендиректор «Башспирта» Рауф Нугуманов от комментариев воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис компании «Башспирт» в Уфе

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Офис компании «Башспирт» в Уфе

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Второй отдел по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР по материалам регионального УФСБ возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в АО «Башспирт». По информации пресс-службы республиканского управления СКР, в 2019–2020 годах должностные лица «Башспирта» в нарушение ФЗ «О защите конкуренции» заключили более 4 тыс. договоров на закупку товаров и услуг с единственными поставщиками. При этом, отметили в ведомстве, стоимость контрактов была завышенной.

Следователей также заинтересовала сделка 2019 года, когда «Башспирт» взял у предпринимателя Анны Бычиной в десятилетнюю аренду трехэтажное здание дома Бушмариных на улице Ленина в Уфе общей площадью около 660 кв. м (входит в реестр объектов культурного наследия), восстановленное с нуля в 2017 году. Стоимость аренды, отмечают в СКР, составила 177 млн руб. В здании «Башспирт» открыл флагманский магазин «Тантана». Позднее, когда у объекта недвижимости сменился собственник (им стал Альберт Зарипов), «Башспирт» заключил с ним дополнительное соглашение к договору, по которому арендная плата выросла до 203 млн руб. При этом, отмечают в ведомстве, господин Зарипов приобрел здание у прежнего владельца за 20,6 млн руб.

АО «Башспирт» на 100% принадлежит республике Башкортостан. По данным участников рынка, по итогам 2022 года компания заняла седьмое место среди производителей водки в России (3,94 млн дал). По данным компании, розничная сеть «Тантана» насчитывает 170 магазинов. Выручка «Башспирта» в 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 5,67 млрд руб., чистая прибыль — 71 млн руб.

На 50 млн руб. «Башспирт» отремонтировал здание, а также закупил мебель. «При этом стоимость работ и товаров была выше рыночной, а контрагентами выступали подконтрольные акционерному обществу лица и организации»,— заявляют в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Бывший гендиректор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«По указанию и с одобрения должностных лиц АО «Башспирт»», добавили в региональном управлении ведомства, руководство торгового дома «Башспирт» продало объекты недвижимости, расположенные в разных районах республики, по заниженным ценам. По данным следствия, рыночная стоимость зданий составляла свыше 200 млн руб., а проданы они были за 132 млн руб. Покупателями активов стали «знакомые, родственники и друзья аффилированных лиц из числа должностных лиц АО «Башспирт», бывших сотрудников и членов совета директоров ООО ТД «Башспирт». Впоследствии эти объекты были арендованы торговым домом «Башспирт» у новых владельцев «с явно завышенными арендными платежами», отметили в СКР.

Общая сумма ущерба, по подсчетам следствия, составила свыше 400 млн руб.

В конце декабря прошлого года, по данным портала «Пруфы», сотрудники УФСБ по Башкирии проводили выемку документов в головном офисе «Башспирта». В августе прокуратура Башкирии направляла запрос министерству земельных и имущественных отношений республики с просьбой предоставить информацию по вопросу обоснованности реконструкции и ремонта за счет средств «Башспирта» дома Бушмариных.

Генеральным директором «Башспирта» с 10 января 2019 года по 27 мая 2022 года был Рауф Нугуманов. В этой должности его сменил бывший начальник контрольного управления администрации главы Башкирии Урал Фарвазов, а в августе новым гендиректором предприятия стал бывший вице-премьер Башкирии Раиф Абдрахимов.

Рауф Нугуманов от комментариев воздержался. «Следствие покажет»,— заявил он.

Булат Баширов, Уфа