18-летний водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Ижевске

11 февраля около 0:00 на улице Петрова в столице Удмуртии произошла дорожная авария, в результате которой пострадал пешеход. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 18-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 40-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пешеход был госпитализирован.

Отмечается, что стаж управления водителя составляет 11 месяцев. При этом в отношении молодого человека также составили административные материалы за управление автомобилем при наличии неисправностей, а также за отсутствие полиса ОСАГО.

В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.