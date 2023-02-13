В Перми снесут аварийный дом возле парка Горького

Структуры, близкие к владельцу «Пермгражданпроекта» Михаилу Носову, готовятся к сносу аварийного дома на ул. Краснова, 16. Как сообщили в пресс-службе краевого минимущества, собственник ветхого здания уже направил уведомление о его планируемом демонтаже. «Уже есть план на данный участок — здесь проведут реновацию территории и построят новый объект»,— рассказали в министерстве. По информации ведомства, параметры будут определены проектом с соблюдением градостроительных регламентов.

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Участок под домом на ул. Краснова, 16, площадью 1,3 тыс. кв. м находится в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с максимальной высотностью в шесть этажей. Правила землепользования и застройки разрешают размещение жилья на этой земле.

Как сообщал портал 59.RU, само здание, построенное в 1936 году, признали аварийным и подлежащим сносу в 2008-м. Трехэтажка расселена, в реестре объектов культурного наследия не значится. Рядом находится ТЦ «Галерея», а через дорогу — парк имени Горького. Несколько лет назад здесь собирался строить элитный девятиэтажный дом совладелец Пермской кондитерской фабрики Александр Яцков. Позднее господин Яцков вышел из проекта из-за его дороговизны. В 2018 году участок на ул. Краснова, 16, купил «Пермгражданпроект». С 2019 года «Пермгражданпроектом» владеет бывший руководитель «Пермагростройзаказчика» Михаил Носов. Ранее господин Носов работал в департаменте АПК регионального правительства, а сейчас занимается бизнесом.

Недавно краевые власти утвердили проект межевания квартала, предполагающий реконструкцию дома по ул. Краснова, 16, в шестиэтажную новостройку. При этом площади участка не хватает для организации возле дома проездов и пешеходных дорог, парковки, зеленых насаждений, детской и спортивной площадок. Для размещения этих объектов проект перераспределяет участок на ул. Краснова, 16, соседний участок в 446 кв. м (согласно данным 2ГИС, там находится парковка) и земли в государственной или муниципальной собственности.