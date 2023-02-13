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Коммерсантъ FM
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4,3 процента составило снижение выпуска продукции и услуг базовыми видами экономической деятельности в России в декабре 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщил Росстат. За 2022 год выпуск сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и торговли упал на 1,3% после роста на 5,9% в 2021 году. Индикатор — хороший прокси для ВВП, считают аналитики Тelegram-канала «Твердые цифры», оценивая на его основе спад экономики «всего на 2,3%» в 2022 году. Авторы же Тelegram-канала MMI считают, что «одним из значимых факторов, поднявших динамику ВВП в 2022 году, стал кардинальный пересмотр данных по сельскому хозяйству», он добавил в рост ВВП 0,2–0,3 процентного пункта.

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