В декабре объем средств на эскроу-счетах вновь сократился

По итогам 2022 года объем средств, внесенных гражданами на эскроу-счета в рамках проектного финансирования строительства жилья, составил 4,13 трлн руб., сообщил в пятницу ЦБ. За год сумма выросла на 1 трлн руб., что почти вдвое ниже прироста 2021 года (1,9 трлн руб.).

Сокращение поступлений на такие счета началось весной, потом прирост средств на них постепенно, но с сильным отставанием от показателей 2021 года, стал восстанавливаться. Однако в ноябре было впервые зафиксировано сокращение денежных остатков на эскроу-счетах — на 26 млрд руб. В декабре падение продолжилось — объем средств на эскроу-счетах сократился еще существеннее, на 47,9 млрд руб. Это означает, что раскрытие эскроу-счетов, предполагающее перечисление денег застройщикам после сдачи объекта (в рамках проектного финансирования строится 90% многоквартирных домов), превышает приток средств от дольщиков. Обусловлено это, в частности, тем, что ипотека в этом году пережила не лучшие времена — после апрельского провала, вызванного ростом ставок, рынку потребовалось длительное время для восстановления до уровня 2021 года. В декабре же на фоне ожиданий сворачивания льготной ипотеки на новостройки, а затем объявленного роста ставок по ней с 7% до 8% были выданы рекордные 696,9 млрд руб. жилищных кредитов.

Второй фактор сокращения — темпы раскрытия эскроу-счетов в 2022 году сильно опережали показатели 2021 года. Застройщикам было перечислено почти 2,2 трлн руб. против 945 млрд руб. Максимум пришелся на четвертый квартал — 865 млрд руб. (почти половина — в декабре), что связано с ростом объемов ввода жилья к концу года.

Объемы ввода многоквартирных домов с июня 2022 года теряли темпы роста, но в декабре вновь вернулись в плюс — 8,2 млн против 7,8 млн кв. м в декабре 2021 года. Всего в 2022 году застройщиками введено 45,5 млн кв. м жилья (плюс 4,7% к 2021 году). Отметим, что для девелоперов сокращение объемов средств на эскроу-счетах чревато ростом ставок по кредитам под проекты из-за снижения покрытия займов средствами дольщиков. По данным ЦБ, на 1 января 2023 года средняя ставка по кредитным договорам в зависимости от федерального округа составляла от 4,61% до 6,17% годовых.

Евгения Крючкова