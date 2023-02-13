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Коммерсантъ FM
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Проверки гендиректора поскользнулись на льду

Надзорное ведомство защитило управленца «Реутов Арены» от собственников спорткомплекса

“Ъ” стало известно о конфликте вокруг ледовой «Реутов Арены» в Подмосковье, в который оказались вовлечены ее владельцы, руководство, правоохранительные, надзорные и судебные органы. По заявлениям собственников, заподозривших гендиректора арены в злоупотреблениях, полиция начала проверки, однако прокуратура, несмотря на судебное решение, посчитала, что речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях, и расследованию ход не дала.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Причиной конфликта стали события в возведенной несколько лет назад «Реутов Арене» — ледовом комплексе, в котором можно заниматься не только различными видами спорта, но и, например, хореографией. На арене базируется и юношеская команда Федерации хоккея Московской области «Буран Реутов».

Комплекс был построен на земельном участке, который арендовала фирма под управлением местного предпринимателя Сергея Арбузова. К строительству он привлек пять соинвесторов, которые вместе с ним выкупили землю и стали в итоге собственниками «Реутов Арены». Для решения оперативных вопросов была создана управляющая компания ООО «Реутов Арена» во главе с Геннадием Лапыниным. Прибыль должна была распределяться между собственниками арены, однако, как утверждает Сергей Арбузов, он вместе с партнерами заподозрил, что гендиректор спорткомплекса может утаивать часть денег от собственников, в том числе получая их от арендаторов наличными.

Соучредители написали коллективное заявление в региональное УМВД, попросив проверить господина Лапынина на причастность к мошенничеству (ст. 159 УК РФ), растрате вверенных средств (ст. 160 УК РФ), причинению имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) и коммерческому подкупу (ст. 204 УК РФ). В последнем случае речь шла о возможном получении незаконных вознаграждений от руководства расположенного на арене Центра хоккея и фигурного катания (ООО «Айс ПРО»).

Полицейские в возбуждении уголовного дела отказали «за отсутствием состава преступления», но зампрокурора Реутова отменил это постановление, предписав провести более глубокую проверку с опросом всех действующих лиц. Оперативники изъяли на арене бухгалтерские документы и отчеты, несколько миллионов рублей наличными, тетради с записями, похожими на черную бухгалтерию, и проч., но теперь уже прокурор Реутова Елена Матвеева отменила решение своего заместителя, указав, что в материалах первой проверки «содержится достаточно данных, подтверждающих, что между сторонами конфликта сложились гражданско-правовые отношения, решение которых не входит в компетенцию правоохранительных органов».

После этого полицейские вернули все изъятое. Адвокат господина Арбузова Максим Водяницкий обжаловал решение в прокуратуре Московской области, которая нарушений также не обнаружила. Тогда защитник обратился в суд Реутова с жалобой на бездействие правоохранителей (ст. 125 УПК РФ) и, что на практике бывает довольно редко, выиграл. «Суд признал, что проверка была проведена неполно, отменив отказ в возбуждении уголовного дела и перечислив на четырех листах все недоработки, которые необходимо устранить»,— пояснил господин Водяницкий. Он особо отметил, что прокуратура пыталась оспорить данное решение в Мособлсуде, но и апелляционная инстанция поддержала позицию Сергея Арбузова. В итоге была проведена еще одна проверка, по результатам которой вынесено «отказное» постановление, которое представители собственников арены обжаловали уже не только в надзорных органах Подмосковья, но и в Генеральной прокуратуре, полагая что на местном уровне происходит «лоббирование интересов лиц, в отношении которых написано заявление».

В прокуратуре Московской области “Ъ” подтвердили, что необходимости принятия мер прокурорского реагирования в данной истории в ведомстве не видят. Геннадий Лапынин обсуждать свой конфликт с собственниками по телефону не захотел, сославшись на то, что он «очень щепетильный человек», а на вопросы, отправленные на электронную почту, не ответил.

Сергей Сергеев

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