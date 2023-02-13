Helix перехватил шведскую пробирку

Лабораторная служба «Хеликс» купила компанию «Синэво», крупнейшую на белорусском рынке сеть диагностических центров. Ее бывший владелец — шведский медицинский холдинг Medicover — уходит из страны, оценив актив в €14,5 млн. «Хеликс» планирует постепенный ребрендинг сети и расширение географии ее присутствия в республике. Ближайшим конкурентом «Синэво» является другой крупный российский игрок — группа компаний «Инвитро» с равным количеством офисов в Белоруссии. Среди сдерживающих факторов развития на местном рынке в ней называют наличие госрегулирования цен на лабораторную диагностику и на выполнение ряда социально значимых исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лабораторная служба «Хеликс» купила компанию «Синэво»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Лабораторная служба «Хеликс» купила компанию «Синэво»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пятницу «Хеликс» объявил о приобретении диагностической сети «Синэво», располагающей 58 пунктами в 23 городах Белоруссии и центральной лабораторией в Минске. До этого компания входила в холдинг Medicover (штаб-квартира в Стокгольме), оперирующий в странах Центральной и Восточной Европы (в Швеции, Германии, Польше, Турции, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Венгрии, Румынии, Сербии, Молдавии и на Украине) и имеющий значительное присутствие в Индии.

В ноябре Medicover объявил о решении покинуть рынок Белоруссии через продажу «Синэво» (Synevo LLC) и «Недвижимость Восток» (Nedvizhimost Vostok LLC, компания, владеющая зданием, где находится лаборатория). После этого правительство Белоруссии внесло компанию в перечень организаций, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей.

В «Хеликсе» не разглашают сумму сделки, однако подтверждают, что приобрели у международного холдинга оба юрлица. В отчете Medicover за третий квартал 2022 года этот актив оценивается в €14,5 млн.

В течение 2023 года российская компания намерена постепенно перевести «Синэво» под бренд Helix. «Мы будем открывать новые лабораторные пункты в Минске и регионах, расширять перечень оказываемых услуг, внедрять последние разработки информационных технологий,— рассказали о планах развития в пресс-службе.— Вся команда лабораторной сети "Синэво" продолжит работу в прежнем составе».

Согласно годовому отчету Medicover за 2021 год, в Белоруссии у нее было 555 сотрудников. В ассортименте «Синэво» более 1,3 тыс. анализов, ежедневно в лабораторию компании поступает более 3 тыс. образцов для выполнения исследований. Выручка Medicover в Белоруссии за 2021 год составила €21,7 млн, за девять месяцев 2022 года — €15,3 млн.

«Хеликс» развивает более 600 диагностических центров и лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстана, выполняя свыше 3,6 тыс. анализов. Пять лабораторных комплексов компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. Среди совладельцев «Хеликса» — его гендиректор Юрий Андрейчук и Сайна Оторбаева, которую Forbes называл полной тезкой дочери бывшего премьер-министра Киргизии Джоомарта Оторбаева. Финансовые показатели компании не раскрываются.

По данным BusinesStat, в Белоруссии в 2021 году 1673 учреждения оказывали услуги лабораторной диагностики. Большинство лабораторий (88,6%) — государственные, на частные приходилось лишь 11,4%. Коммерческий рынок этих услуг в стране частично консолидирован, лидерами являются «Синэво» и «Инвитро», говорится в отчете BusinesStat.

У «Инвитро» в Белоруссии 58 медицинских офисов, еще 110 офисов — в Казахстане, в обеих странах у компании есть собственные лаборатории. За пределами России она представлена также в Армении и Киргизии. Масштабироваться в других локациях ГК пока не планирует. Всего у «Инвитро» более 1900 офисов.

«Рынки Белоруссии и Казахстана отличает активное конкурентное окружение, пусть и не столь многочисленное, как на российском рынке частной лабораторной диагностики. Характерной особенностью Белоруссии является государственное регулирование цен на лабдиагностику, а также на выполнение ряда социально значимых исследований. Это, вместе с общей нестабильной экономической ситуацией, накладывает свои ограничения на дальнейшее развитие сети "Инвитро" в регионе. Наши планы открытий здесь довольно сдержанные, возможно, они будут пересмотрены и расширены ближе к середине 2023 года» — рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе «Инвитро». В Казахстане группа компаний до конца этого года намерена открыть около 20 новых медицинских центров, а также активно развивать направление клинических исследований и ветеринарии.

На казахском рынке представлена также другая крупная российская сеть — «Гемотест». «Лаборатория "Гемотест" уже располагает сетью отделений в Киргизии, Таджикистане и Казахстане. В столице Киргизии находится одна из лабораторий "Гемотеста". В планах компании — дальнейшее увеличение количества медицинских офисов на территории этих стран»,— сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе. В Белоруссии у «Гемотеста» отделений нет.

В прошлом «Хеликс» заявил о запуске сети пунктов бесконтактной сдачи анализов, в масштабирование которой в течение четырех лет намеревается вложить 5 млрд рублей. «Пока речь о развитии сети пунктов бесконтактной сдачи анализов на территории Белоруссии не идет. Мы развиваем этот проект в России. Сервис пилотно запущен в Санкт-Петербурге, где уже установлено 30 лабоматов. До конца 2023 года будет реализован второй этап проекта: 320 лабоматов будет установлено в Москве и Петербурге. К июлю 2024 года компания планирует установить еще 480 лабоматов в городах-миллионниках. Далее проект будет масштабирован на другие российские города»,— сообщили в компании.

Елена Большакова