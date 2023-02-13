Несчастный случай в цифровом формате

Реформа контроля и надзора в подаче правительства имела целью сокращение избыточной активности контролирующих органов для улучшения делового климата. Однако рано или поздно она должна была вызвать и вопрос о том, насколько сами госорганы способны выполнять возложенные на них задачи. Опубликованный Минтрудом на regulation.gov.ru проект поправок в Трудовой кодекс показывает, что это произошло: власти перестало устраивать состояние дел с несчастными случаями на производстве. Сводный отчет к документу признает, что подходы к госэкспертизе условий на рабочих местах в РФ нуждаются в пересмотре и в части процедурной стройности, и для переориентации на профилактику, и для цифровизации, и ради возможности повышения компетентности сотрудников федеральных и региональных инспекций по труду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ссылаясь на передовой иностранный опыт (США, Великобритании, Австралии, Германии и Канады) по «переходу от реактивной к проактивной безопасности», Минтруд отмечает, что обязательный цифровой учет происшествий в трудовой сфере делает возможным не только расследование несчастных случаев (при котором находят «то, что хотят найти»), но и анализ ситуации, позволяющий работать с рисками. Поэтому главная новация законопроекта — обязанность работодателей (включая ИП и физлиц) самим сообщать о происшествиях через личный кабинет Роструда. Вся отчетность становится электронной, а в случае тяжелых последствий ЧП обязательным станет и сообщение о принятых профилактических мерах; расследование сокрытых несчастных случаев будет бессрочным, и по его итогам наниматель получит обязательное к выполнению предписание о ликвидации рисков.

Примечательно, что сумма затрат бизнеса на адаптацию к новым правилам игры описана суммой «0 рублей» и фразой «новые обязанности состоят только в части организации работы с электронными кабинетами охраны труда», хотя это, полагаем, станет ощутимой головной болью для профильных отделов предприятий. Решению проблемы «недостаточной квалификации и высокой загруженности» самих сотрудников органов охраны труда посвящены несколько норм проекта: «проходить обучение и повышение квалификации» вменяется в обязанности инспекторов, а региональным властям дается свобода в части регулирования их численности и финансирования. Впрочем, Минтруд признает: «ввиду дотационности бюджетов большинства субъектов РФ» затраты на госэкспертизы условий труда и повышение квалификации их сотрудников сейчас «минимальны», что и вынуждает пострадавших обращаться в суды. Судя по тому, что федеральных денег министерство не просит, в первую очередь речь идет все же о принудительной цифровизации бизнеса: платить за нее чиновникам не придется, а анализом можно будет заняться и потом, если у регионов появятся деньги.