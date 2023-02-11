Краснодарский край вошел в число лидеров среди субъектов России, жители которых чаще всего покупали товары для взрослых (sexual wellness) в 2022 году — в топ-3 по объемам интернет-магазина Ozon и топ-5 онлайн-продаж сетей «Лэтуаль» и «Золотое яблоко». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службах компаний. О том, почему в Краснодарском крае все чаще покупают интим-товары, а также с какой целью врачи рекомендуют такую продукцию, рассказала психиатр, психотерапевт, сексолог клиники DocBrain Елена Коростылева.



Елена Коростылева

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«Интерес к вопросам сексуального здоровья среди жителей Кубани в последние годы растет, хотя мы и уступаем в этом плане Москве и Санкт-Петербургу, где количество сексологов намного больше и доступность такой помощи выше. Часто, по старинке, за решением сексуальных проблем люди обращаются к урологу и гинекологу, а роль психологических и эмоциональных факторов из виду упускают. И все же интерес к вопросам сексуального здоровья в Краснодарском крае растет. На мой взгляд, это связано с тем, что тема секса перестает быть закрытой в информационном поле. Психологи, психотерапевты, сексологи все активнее обсуждают сексуальные проблемы в СМИ и социальных сетях, ведут блоги и организуют тренинги. Кто-то, узнав свою проблему, идет на прием к сексологу, чтобы лично обсудить пути ее решения.

Эти изменения в ментальности отчасти объясняют и рост продаж товаров для сексуально здоровья. На мой взгляд, интим-товары, предлагаемые в секс-шопах и на маркетплейсах, могут не только внести разнообразие и «оживить» сексуальную жизнь, но и улучшить здоровье и повысить качество жизни. Несмотря на то что первый магазин для взрослых открылся в нашей стране 30 лет назад (то есть на 30 лет позже, чем в некоторых европейских странах), качество товаров 18+, доступных жителям Кубани, хорошее, а ассортимент очень разнообразен.

Сексологи часто рекомендуют тренажеры для мышц тазового дна, которые полезны не только уже при явных проблемах со здоровьем, но и для профилактики заболеваний мочеполовой системы. Такие устройства не только укрепляют интимное здоровье, но и делают сексуальную жизнь ярче, а ощущения острее. Лубриканты за счет увлажняющего эффекта неоценимы для слизистой во время беременности, менопаузы, при приеме гормональных контрацептивов. Разнообразные текстуры, вкусы, запахи этих средств способны улучшить качество сексуальной жизни в паре. Для мужчин могут быть полезны кольца, вакуумные тренажеры, массажеры.

Многие средства и приборы ранее были только в арсенале врачей-сексологов, а сейчас доступны к использованию в домашних условиях. При приобретении этих товаров рекомендую обращать внимание на материалы, из которых они изготовлены, а также внимательно читать инструкцию по применению. При первой покупке лучше прийти в магазин лично, преодолев смущение. Продавец-консультант поможет лучше разобраться в ассортименте и найти то, что нужно именно вам. Если стеснение преодолеть сложно, то почитайте отзывы на сайтах интернет-магазинов.

Среди других причин роста продаж интим-товаров отмечу глобальные перемены в жизни россиян в последние годы: пандемия, экономический кризис, санкционное давление на Россию, СВО на Украине, частичная мобилизация… В первую очередь, проявляя больший интерес к сексуальным темам, люди пытаются справиться с этими стрессами и страхами, другими словами, отвлечься. Кроме того, в период ковидных ограничений жители нашей страны потеряли доступ к привычным развлечениям и искали им замену. Ну и нельзя забывать про высокий по сравнению с другими регионами уровень миграции в Краснодарский край, а также из года в год растущие объемы турпотока в курортный сезон, что, конечно же, сказывается на объемах продаж на Кубани».

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